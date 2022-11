Solidarietà a Selvazzano Dentro con il concerto gospel del coro Angels by Summertime

Un evento aperto a tutti nel segno della festa e del linguaggio universale della musica, per guardare con fiducia al futuro e celebrare i primi dieci anni di impegno e solidarietà dell’associazione Fiori Blu a sostegno della Fondazione Robert Hollman, che da oltre quarant’anni in Italia si occupa di consulenza e sostegno allo sviluppo di bambini con deficit visivo, ed eventuali altre disabilità, e alle loro famiglie.

È questo il significato del concerto gospel gratuito di sabato 26 novembre alle ore 20.45 nella chiesa di San Domenico (via San Domenico 12) a Selvazzano Dentro.

A esibirsi sarà il coro Angels by Summertime che riempirà la serata con tutta l’energia delle sue voci e le note dei più famosi brani Gospel presenti nel suo repertorio.

Le eventuali donazioni raccolte nel corso della serata di musica e festa saranno tutte devolute da Fiori Blu alla Fondazione Robert Hollman a sostegno delle sue attività con i bambini con deficit visivo.

L’associazione nazionale Fiori Blu è nata a Padova nel 2012 per volontà di un gruppo di genitori di bambini con deficit visivo seguiti dalla Fondazione Robert Hollman. Nel corso di questi anni di attività, attraverso raccolte fondi e campagne dedicate, donazioni del 5 per mille ed erogazioni liberali, l’associazione è riuscita a consegnare alla Fondazione Robert Hollman oltre 300 mila euro per contribuire al pieno svolgimento delle attività riabilitative nel centro di Padova e in quello di Cannero Riviera (in provincia di Verbania). Fiori blu, inoltre, s’impegna a finanziare anche eventuali progetti di enti, pubblici o privati, in linea con la propria mission associativa.

Tra le finalità di promozione , l’Associazione Fiori blu vuole diffondere la solidarietà umana verso i bambini con deficit visivo ed eventuali altre disabilità, valorizzare le potenzialità residue per il loro pieno inserimento nel contesto familiare, scolastico e sociale. Inoltre, sostiene attività e iniziative per superare l’isolamento e la sofferenza delle famiglie; curare l’informazione e la divulgazione delle problematiche dei bambini con deficit visivo e con eventuali altre disabilità; sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni per realizzare idonei servizi e strutture per l’inclusione sociale; promuovere, anche economicamente, iniziative di studio, ricerca e riabilitazione dei bambini ciechi o ipovedenti.

I principali progetti finanziati in questi ultimi anni sono stati : la copertura annuale di parte della spesa di gestione e manutenzione della piscina interna della sede di Padova; l’acquisto di materiale per le attività che il personale della Fondazione svolge quotidianamente con i bambini; il finanziamento di una parte della formazione degli operatori dei due centri; l’acquisto di strumentazione diagnostica; la pubblicazione e la distribuzione di libri illustrati tattili; il finanziamento del progetto “Perché siamo qui… per crescere insieme” realizzato da Irifor Veneto.

In breve

Sabato 26 novembre alle ore 20.45

chiesa di San Domenico (Selvazzano Dentro)

il coro Angels by Summertime

in concerto

Serata di musica e spettacolo aperta per festeggiare insieme i 10 anni di

Associazione Fiori Blu

Amici della Fondazione Robert Hollman

Maggiori informazioni:

https://www.associazionefioriblu.it/it/home

https://fondazioneroberthollman.it/

