“Vinodentro”, Fresu e I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella all'arena live Geox di Padova

Un evento speciale questo del 25 agosto ’21 all’arena Live Geox di Padova per il Castello Festival, l’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche UOC Manifestazioni e Spettacoli.

Si tratta della prima esibizione assoluta de I Solisti Veneti diretti dal Maestro Giuliano Carella insieme a due jazzisti d’eccezione: il trombettista sardo Paolo Fresu e il bandoneonista marchigiano Daniele Di Bonaventura.

L’occasione è data dall’esecuzione di “Vinodentro”, un progetto particolarmente poetico e intimista che riprende le musiche dell’omonimo film di Ferdinando Vicentini Orgnani, con il quale Fresu ha più volte collaborato in passato.

“Vinodentro” è ispirato al romanzo di Fabio Marcotto che mette insieme il mito del Faust e la passione per il vino. Di conseguenza, anche le musiche, eseguite da Paolo Fresu con il bandoneonista Daniele di Bonaventura e gli archi de I Solisti Veneti, sono state generate da un mix di vari ingredienti: jazz, musica classica, tango e profumi mediterranei.

Tra le composizioni di Fresu che firma tutte le composizioni tranne le mozartiane “Fin ch’an dal vino” e “Madamina, il catalogo è questo”.

Il filo rosso che Paolo Fresu - autore di tutte le musiche tranne le mozartiane “Fin ch’an dal vino” e “Madamina, il catalogo è questo”- lega al cinema è ricco di trame romantiche, dialogiche e seminate di passione. La forza narrativa è ovunque: negli archi, tempestosi o quieti, sottotraccia, nella tromba e flicorno di Fresu, nei giochi a fior d’acqua dell’elettronica che è maneggiata con accortezza dallo stesso autore, nell’armonia del bandoneon di Di Bonaventura, sempre autentico e unico nel suo stile. Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Il programma prevederà inoltre altri sconfinamenti, dalla musica classica al tango di Astor Piazzolla, giustamente omaggiato nel centenario della nascita.

Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura si ritrovano sul palco di Padova un anno dopo la memorabile esibizione in duo, accompagnati questa volta dagli archi di uno degli ensemble classici più celebri a livello internazionale, I Solisti Veneti diretti dal Maestro Giuliano Carella.

Paolo Fresu

La banda del paese e i maggiori premi internazionali, la campagna sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le mille collaborazioni, l'amore per le piccole cose e Parigi. Esiste davvero poca gente capace di mettere insieme un tale abbecedario di elementi e trasformarlo in un'incredibile e veloce crescita stilistica. Paolo Fresu c'è riuscito proprio in un paese come l'Italia dove - per troppo tempo - la cultura jazz era conosciuta quanto Shakespeare o le tele di Matisse, dove Louis Armstrong è stato poco più che fenomeno da baraccone di insane vetrine sanremesi e Miles Davis scoperto "nero" e bravo ben dopo gli anni di massima creatività. La "magia" sta nell'immensa naturalezza di un uomo che, come pochi altri, è riuscito a trasportare il più profondo significato della sua appunto magica terra nella più preziosa e libera delle arti.

Green pass

Ricordiamo che sarà possibile assistere al concerto solo se in possesso di Green Pass comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità? 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità? 6 mesi) o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità? 48 ore).

Biglietti

Poltronissime numerate: euro 25 (diritti di prevendita esclusi)

Platea non numerata: euro 15 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite:

online su https://www.solistiveneti.it/

Informazioni

049 666128

info@solistiveneti.it

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/521387248986583/

https://solistiveneti.it/eventi/i-solisti-veneti-con-paolo-fresu-e-daniele-di-bonaventura/

