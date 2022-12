"I soliti idioti - Il ritorno", spettacolo al Gran teatro Geox di Padova

Il celebre duo comico de I Soliti Idioti, diventato famoso grazie all’omonima sitcom di MTV andata in onda per 4 stagioni, a più di 10 anni di distanza dall’ultimo progetto che li ha visti lavorare insieme, annuncia il suo grande ritorno a teatro. Che toccherà anche Padova per l'unica data nel Triveneto, con appuntamento fissato per venerdì 14 aprile 2023 al Gran Teatro Geox!

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 16 dicembre alle ore 12 su Ticketmaster, Ticketone e i circuiti autorizzati.

I Soliti Idioti, duo formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, diventato poco dopo la sua nascita un duo iconico e consacrato dagli intellettuali e da un pubblico trasversale, hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli che sono diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Questi e tanti nuovi personaggi saranno proposti durante gli show di questa tournée teatrale I SOLITI IDIOTI - IL RITORNO.

Il duo commenta così il suo attesissimo ritorno:

«Ebbene sí, siamo tornati! Dopo 10 anni dall’ultimo film, dopo aver entrambi ritrovato un amico, abbiamo deciso di riunire la band. E qual è il modo migliore per una band di ricominciare? Con un tour, ovviamente! E lo faremo a teatro. Perché vogliamo andare direttamente dalla gente, da quelle persone che da anni quando ci fermano per strada ci fanno sempre la stessa domanda: quando tornate? La risposta adesso ce l’abbiamo. Il 7 aprile. A teatro».

Oltre alla famosissima sitcom, a consacrare la popolarità di Biggio e Mandelli arriva anche il cinema, con due film “I Soliti Idioti” (2011) e “I 2 Soliti Idioti” (2012).

Dopo 10 anni di percorsi di carriera separate, I Soliti Idioti hanno recentemente suggerito la reunion pubblicando una canzone, Hélicoptèr, firmata dal Le top (Fluide e Liquide), una coppia di cantanti mascherati stile Daft Punk.

