"Fratelli - Esercizi di coesistenza": spettacolo, confronto e discussione al teatro Maddalene

Al Teatro Maddalene di Padova quattro progetti per sperimentare nuovi linguaggi della scena con il coinvolgimento di giovani artisti. “Solo risposte sbagliate” fa il verso in modo ironico e irriverente al significato che sta alla base della rassegna: cercare risposte e aprirsi a nuove domande attraverso le relazioni che possono nascere dall’incontro a teatro tra pubblico e attori, tra spettatore e spettatore.

Ad aprire la rassegna sarà Fratelli. Esercizi di coesistenza, un format originale a cura dalla compagnia Amor Vacui e prodotto dal TSV -Teatro Nazionale in collaborazione con TedX Padova.

Dal 15 febbraio al 12 marzo per venti serate sette attori si confronteranno sul tema della coesistenza nel mondo, a partire da quello della relazione tra fratelli e sorelle: come si dividono, da piccoli, i giocattoli, la torta e l’amore dei genitori? E da grandi, come si dividono un appartamento, un luogo di lavoro, un pianeta, le risorse?

Sul palco delle Maddalene va così in scena non uno spettacolo “tradizionale”, ma un momento di confronto e discussione sui temi dello spettacolo, con ogni sera un ospite speciale: psicologhe, ricercatori, imprenditori, attivisti, terranno un talk in dialogo con gli attori e con il pubblico, e successivamente gli attori e le attrici trasformeranno in azione scenica e performativa quanto appena emerso, in modo improvvisato e ogni sera diverso e unico.

Ore

Sempre alle ore 19

Quando

Mercoledì 15 febbraio;

giovedì 16 febbraio;

venerdì 17 febbraio;

sabato 18 febbraio;

domenica 19 febbraio.



Mercoledì 22 febbraio;

giovedì 23 febbraio;

venerdì 24 febbraio;

sabato 25 febbraio;

domenica 26 febbraio.



Mercoledì 1 marzo;

giovedì 2 marzo;

venerdì 3 marzo;

sabato 4 marzo;

domenica 5 marzo.



Mercoledì 8 marzo;

giovedì 9 marzo;

venerdì 1 marzo;

sabato 11 marzo;

domenica 12 marzo.

Biglietti

Intero 13 euro, under 26 6 euro

I prezzi sono comprensivi di eventuale prevendita e commissione, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Info web