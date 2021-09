Le sonate a tre di Albinoni e Tartini: a Padova una tavola rotonda e due concerti

“Le sonate a tre di Albinoni e Tartini” sarà il tema centrale di una serie di appuntamenti in arrivo in settimana nell’ambito di “Padova per Tartini”, il progetto sostenuto dalla Fondazione Cariparo (Bando Eventi Culturali 2020) e in collaborazione con il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DISLL) dell’Università di Padova, l’associazione Tartini 2020 e gli Amici della Musica di Padova.

Il 9 e 10 settembre si svolgeranno una tavola rotonda e due concerti che tratteranno, come da titolo, l’approccio dei due compositori verso questa forma musicale, fra le più importanti della musica da camera fra Sei e Settecento, codificata a livello europeo dalle quattro pubblicazioni di Arcangelo Corelli (op. 1-4). Le sonate a tre derivano il loro nome dal numero delle parti da cui sono composte, ossia due strumenti melodici e basso continuo, il quale solitamente è affidato a più strumenti: il più delle volte quindi gli strumenti coinvolti sono almeno quattro.

La tavola rotonda di giovedì 9, in programma alle 10.30 al Teatro alla Specola (via S. Tommaso, 3), vedrà come relatori i musicologi Chiara Casarin e Juan Mariano Porta, con un intervento del maestro Federico Guglielmo. Guglielmo poi, affiancato da Isacco Burchietti, Alvise Berto, Pietro Galligioni, Sara Mazzarotto, ai violini, e Tommaso Galligioni, Claudia Cecchinato, Francesco Pinosa, ai violoncelli, partecipanti di una masterclass a tema, terrà due concerti con musiche di Tartini e Albinoni: il primo il giorno stesso della conferenza, il 9, alle ore 18.30 al Giardino del Centro Universitario (via Zabarella, 82) e il secondo, venerdì 10 settembre, sempre alle 18.30, ai Giardini del DISLL dell’Università di Padova (via E. Vendramini, 13).

La critica internazionale riconosce al violinista padovano Federico Guglielmo “una versatilità straordinaria” ed “una matura autorevolezza interpretativa”, confermate dagli apprezzamenti per le esecuzioni dal vivo e dai premi per le sue numerosissime registrazioni discografiche. Vincitore del Premio Internazionale del Disco Antonio Vivaldi e del Diapason d’Or per una registrazione di concerti vivaldiani, è regolarmente invitato come solista di violino barocco/classico e come direttore dai maggiori gruppi in tutto il mondo. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per il 250° della morte di Giuseppe Tartini (Pirano, 1692 - Padova, 1770).

Per informazioni e prenotazioni: info@ amicimusicapadova.org - 049 8756763(lun/ven - 11/16).

Info

Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti, 16b

Tel. 049 8756763

info@amicimusicapadova.org

www.amicimusicapadova.org

https://www.facebook.com/amicimusicapadova

