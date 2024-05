SonaTeolo 2024 - Festival di musiche e culture delle tradizioni popolari

Quest’anno SONATEOLO diviene un ricco contenitore culturale delle tradizioni popolari. SONATEOLO, con la direzione artistica di Roberto Tombesi, è un evento di grande importanza per la promozione e la valorizzazione del territorio in chiave sociale e ricreativa, una due giorni di diffusione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni regionali venete legate al mondo della musica e delle danze tradizionali.

Il Festival, promosso dal Comune di Teolo, sarà realizzato in collaborazione con enti, associazioni e comitati del territorio quali: MAC Museo di Arte Contemporanea Dino Formaggio, Biblioteca di Teolo, Associazione Atelier Calicanto, ProLoco di Teolo, Comitato Feste Popolari di Teolo, Comitato Primavera a Tramonte, Circolo Noi di Villa di Teolo, Associazione Cammini Euganei, Associazione Banda Musicale di Teolo, Associazione Amici della Biblioteca, Parco Letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, ed altri, con la partecipazione del Parco Regionale dei Colli Euganei.

L’intento è di animare e coinvolgere la comunità tutta nel celebrare le nostre tradizioni con lo scopo anche di trasmetterle ai più giovani. SONATEOLO riparte, in questa edizione 2024, dai grandi risultati della precedente e prima edizione che ha visto la partecipazione di più 800 persone che, grazie ai diversi momenti di animazione, hanno anche avuto modo di esplorare il borgo storico di Teolo e le bellezze naturali dei colli limitrofi, tutti rientranti nel Parco Regionale dei Colli Euganei.

L’edizione di quest’anno vuole ampliare la sua capacità di coinvolgimento potenziando il numero di attività presenti e di associazioni e artisti partecipanti: punto di forza sarà infatti l’importante strutturazione del programma eventistico che vedrà momenti di canto e danza con appuntamenti storico-culturali e artistici, tutti legati alla tradizione locale e ai luoghi storici, coinvolgendo sia l’artigianato che realtà enogastronomiche e turistiche locali. Insomma un Festival che si propone di promuovere e valorizzazione il nostro territorio a tutto tondo.

PROGRAMMA:

SABATO 15 GIUGNO 2024



Dalle 9.00 Mostra mercato di strumenti musicali, Sabato tutto il giorno e domenica pomeriggio

Teolo, Piazzetta Tito Livio / MAC Dino Formaggio, con:

- la ditta di organetti CASTAGNARI di Recanati (MC)

- gli artigiani di “strumenti bizzarri” SILVIA E GIULIANO di Albissola (SV)

- la famiglia Fecchio e gli strumenti del museo L’OCARINA DEL PO di Ariano Polesine (RO)



Passeggiata Villa - Teolo a cura di Cammini Euganei

Ore 9.00 – ritrovo a Villa, parco sottostante la Chiesa Parrocchiale accoglienza a cura dell’Associazione NOI di Villa

Ore 9.15 – Inaugurazione del Festival con Amministrazione Comunale

Concerto del CORO TUKI TUKI (composto da pazienti Oss e medici del Centro di Salute Mentale del padovano)

Ore 9.30 – partenza passeggiata naturalistica verso Teolo attraverso via Farnea.



Durante la passeggiata si intervallano racconti e interventi musicali a cura di:

- Amici della Biblioteca

- Laura Pisanello (giornalista e scrittrice)

- Zaccaria Buffa e Edoardo Meneghetti (duo mandolinistico)

- Gruppo Musicale Coop. Nuovaidea (composto da persone con disabilità) – pausa a Fonte Farnea

- Gruppo AFTERPIERO (blues e canzone d’autore)

- Vasco Saggion (armonica a bocca)



Ore 11.30 – arrivo a Teolo, Piazzetta Tito Livio, accoglienza a cura del Comitato Feste Popolari di Teolo



Ore 12.00 – Inaugurazione della performance artistico musicale VOCI DI PIETRE E DI VENTO SUGLI EUGANEI

Teolo, Piazzetta Tito Livio, a cura di Guglielmo Pinna, Moreno Tortora e Toni Mazzetti, con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Tombesi (contrabbasso). Scambio di saluti e momento di amicizia tra Parco Nazionale dell’Alta Murgia (rappresentante per il presidente Francesco Tarantino) e Parco Regionale dei Colli Euganei (presidente Alessandro Frizzarin)



Ore 16.30 – Introduzione musicale a sorpresa per l’inaugurazione della mostra di ANNA CASER (Carlo Surian sax e Giancarlo Tombesi contrabbasso), Teolo, Piazzetta Tito Livio



Ore 17.00 - Inaugurazione mostra personale "UN ALTROVE" dell’artista Anna Caser, Museo di Arte Contemporanea “Dino Formaggio”



Ore 18.15 richiamo dei musicisti serali dal MAC a Piazza Perlasca



Ore 18.30 – TUTTI IN BALLO, Teolo, Piazza Perlasca , coordinamento di Alessandro Tombesi, Animazione e Bal Folk con:

- 18.30 Festa Continua e Nanabò

- 19.45 Porte ‘perte

- 21.00 Duo Alessandro Tombesi e Giacomo Maculan



Ore 22.00 – Concerto MARIA MORAMARCO Quartet - canti e danze dalla Puglia, Teolo, Piazza Perlasca



Ore 23.45 – SCANO BOA, omaggio allo scrittore GianAntonio Cibotto, Performance teatrale-musicale di Aristide Genovese accompagnato da Roberto Tombesi MAC “Dino Formaggio” – Campo Diego Valeri



DOMENICA 16 GIUGNO 2024



Passeggiata Praglia - Tramonte a cura di Associazione Cammini Euganei

Ore 9.00 – ritrovo e partenza passeggiata naturalistica dal parcheggio dell’Abbazia di Praglia verso la Chiesa di San Giorgio a Tramonte

Durante la passeggiata si intervallano racconti e interventi musicali a cura di:

- Introduzione di Toni Mazzetti, al parcheggio dell’Abbazia

- Intervento del PICCOLO CORO alla tappa sugli scalini dell’Abbazia

- Dino Zennaro (poeta di Pellestrina)

- Antonio Voltolina e Carla Trivellaro (letture)

- Amici della Biblioteca

accoglienza a cura del Comitato Primavera a Tramonte



ore 11.15 – Concerto dedicato al MEDITERRANEO ORIENTALE con

- THENIS MAVROS (musica greca)

- MARIA MORAMARCO quartet (musica tradizionale pugliese)

Tramonte, esterno Chiesa di San Giorgio



GRAN FINALE “SONATEOLO”



Ore 17.30 – VOCI DI PIETRE E DI VENTO SUGLI EUGANEI, Teolo, Piazzetta Tito Livio

performance musicale collettiva finale



Ore 18.00 – Concerto della BANDA MUSICALE DI TEOLO con la partecipazione dei percussionisti del festival a seguire



CONCLUSIONE con musica in libertà e coinvolgimento del pubblico