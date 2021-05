Benessere in azione: "Favorire il sonno con le tecniche orientali"

Il 26 maggio dalle 11 alle 12.30 presso il Parco Piacentino ritorna l’appuntamento con l’antica tradizione del Tai Chi e del Qigong. La Maestra Wang Xiaohui presenterà un incontro in cui potrete sperimentare tecniche utilizzate in oriente per favorire il sonno ed il rilassamento della persona. È necessario procurarsi un tappetino per gli esercizi.

Incontro gratuito e aperto a tutti. Per partecipare iscriversi al link: https://www.healthandcare.it/.

Informazioni e contatti

Health&Care A.P.S. e A.S.Dilettantistica

Via Baruzzi 7,35129 Padova Italy

email: benessere.healthcare@gmail.com

whatsapp. Cell. 328 0052556 - www.healthandcare.it

