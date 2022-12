“Liberi da sempre - nuova era”, i Sonohra live al Geox di Padova

Dopo il successo del tour estivo, i Sonohra sono già pronti a tornare sul palco per la gioia dei loro fan: per Padova l'appuntamento da non perdere è quello di domenica 5 marzo 2023 al Geox Live Club, sala concerti all'interno del Gran Teatro Geox.

Con questo live, che è un'anticipazione del nuovo tour “Liberi Da Sempre – Nuova Era”, Luca e Diego Fainello sono pronti a far sognare nuovamente il loro pubblico, quella generazione che e? cresciuta cantando a squarcia gola “L’Amore” e tutti i brani di "Liberi Da Sempre", fortunatissimo album d’esordio dei Sonohra uscito nel 2008 e che li ha portati alla ribalta internazionale.

Una nuova era, un nuovo inizio per i Sonohra che sono pronti a rivivere le stesse emozioni di allora con la maturità artistica di oggi e il ritorno alle origini e al loro sound originale pop/rock degli anni 2000.

In questa anteprima esclusiva a Padova, i Sonohra inoltre inseriranno in scaletta il brano piu? visualizzato e commentato di #civico6, format settimanale nel quale ogni martedi? alle 19:00 propongono nelle loro pagine ufficiali Instagram, TikTok e Facebook, 1m e 30sec di loro brani o di cover che hanno caratterizzato la loro crescita musicale. Il tour, che proseguira? per tutto il 2023, sara? accompagnato dall’uscita di nuovi progetti.

I biglietti sono in prevendita online su TicketOne e Ticketmaster e nei circuiti autorizzati.

