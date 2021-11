Sorah Rionda in duo con Rita Brancato: concerto unplugged

Venerdì 3 dicembre a Villa Pisani a Monselice ci sarà Sorah Rionda in duo con Rita Brancato, in concerto unplugged.

(Sorah Rionda - voce e chitarra, Rita Brancato - percussioni). Sorah Rionda è una giovane polistrumentista, cantante e compositrice di origine cubana, per l’occasione accompagnata dalle percussioni di Rita Brancato. Sorah Rionda presenterà il suo nuovo progetto: “Renacer”, un lavoro che vuole rappresentare una rinascita artistica e spirituale e la celebrazione del suo intenso legame con la famiglia cubana di origine multietnica, un rapporto di influenza tra canzoni antiche cubane e le nuove composizioni.

Recentemente Sorah Rionda ha ricevuto il Premio della Critica alla 14° edizione del Premio Andrea Parodi, il più importante contest europeo riservato alla world music, e anche il Premio Bianca d'Aponte International, il premio per le cantautrici italiane emergenti che vogliono esprimere la propria arte.

Qui un assaggio musicale: https://www.youtube.com/watch?v=Xa3otkItul4. Il concerto sarà in forma unplugged, quindi senza amplificazione elettrica, verrà sfruttata la naturale amplificazione che la sala della Villa sa creare: faremo un tuffo nel passato e soprattutto in una dimensione intima, e per rendere ancora più suggestiva ed immersiva l’atmosfera la sala affrescata sarà illuminata in gran parte a lume di candela.

Al termine, è previsto, per chi desidera fermarsi, un momento di incontro, con un bicchiere di vino e un po’ di musica selezionata da Dj TSO, Trattamento Sonoro Obbligatorio (in collaborazione con Invisible Sound).

Informazioni pratiche:

Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria e acquisto biglietti tramite Eventbrite: https://bit.ly/3wDbrCw

Ingresso 6 euro con tessera EMM (Euganea Movie Movement).

Sarà possibile tesserarsi nelle serate degli eventi, senza costi aggiuntivi.

Questa rassegna di eventi riapre ufficialmente Villa Pisani al pubblico, in preparazione per l’anno prossimo, che vedrà in programma concerti, spettacoli, laboratori, mostre espositive in collaborazione con il Comune di Monselice e tanto altro. Tutti gli eventi verranno svolti nel rispetto delle normative antiCovid19, assicuriamo il rispetto del distanziamento all’interno dei nostri spazi e sarà obbligatorio essere provvisti di Green Pass ed indossare correttamente la mascherina.

Ricordiamo che la serata fa parte della rassegna “SEGNALI LUMINOSI - si riaccende Villa Pisani” a cura di Euganea Movie Movement.

Qui gli altri appuntamenti in programma:



10 DICEMBRE ore 21:30

LUCERNARI (Irene Brigitte e Lil Alice)

concerto unplugged



17 DICEMBRE ore 21:30

POLENTA DURA E FORMAGGIO STAGIONATO

reading da Mario Rigoni Stern

Informazioni e contatti

Contatti: Villa Pisani: Riviera G. B. Belzoni 22, Monselice.

info@villapisanimonselice.it - +39 042974309