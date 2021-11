Per il cineforum della Sala San Tommaso Moro di Piombino Dese il film di Ken Loach "Sorry we missed you"

Cineforum della Sala San Tommaso Moro di Piombino Dese con il film di Ken Loach "Sory we missed you": Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il tracollo finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all'orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L'unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.

Appuntamento il 3 novembre 2021 alle ore 20.45 presso la Sala San Tommaso Moro di Piombino Dese.

Informazioni e contatti

Web: https://www.salasantommasomoro.it.

