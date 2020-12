Sos Imprese: a Camposampiero la tappa del road show di Confcommercio Ascom

Continua “SOS Imprese”, il road show “Ascom ti ascolta!”, l’iniziativa che l’associazione di categoria sta portando nelle principali piazze del territorio all’interno dei mercati più importanti dei comuni della provincia. Mercoledì 23 dicembre, sarà la volta del mercato di Camposampiero.

Come è stato previsto dal format dell’iniziativa, dalle 9 alle 12 personale Ascom affiancherà il rappresentante territoriale Confcommercio assieme al segretario di delegazione, per ascoltare le esigenze delle imprese e dare sostegno offrendo soluzioni concrete ai bisogni degli imprenditori che in questo momento stanno affrontando problemi di ogni sorta.

«Con “Sos imprese” – commenta Silvano Ruffato, presidente mandamentale dell’Ascom Confcommercio – ci mettiamo fisicamente in gioco per dare un segnale forte e concreto alle aziende del territorio che devono affrontare gli enormi problemi che la crisi sanitaria sta creando al sistema delle PMI, testimoniando la nostra vicinanza agli operatori del commercio che la crisi attuale ha messo in ginocchio».

«In abbinata con l’invito a comprare nei negozi di vicinato – continua Ruffato - l’iniziativa dell’Ascom vuole essere un sostegno alla nostra economia che noi traduciamo con l’essere anche fisicamente vicini alle nostre imprese».

