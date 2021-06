Sosta: evento esperienziale per trasformare incertezza in opportunità

Sosta: Gestire l’incertezza imparando dalla natura. Lockdown ripetuti hanno scatenato grande incertezza del futuro, portando le persone a fermarsi, bloccarsi, sentirsi in difficoltà nel prendere decisioni. Se sei un libero professionista o piccolo imprenditore e ti senti di vivere un momento di Incertezza questo evento può fare per te.

S.O.S.T.A.

Stop - ritaglia del tempo per te

Osservare- dai uno sguardo al passato, presente e futuro

Sperimentare - per conoscersi e migliorarsi

Trasformare - fai diventare fallimenti opportunità

Agire - crea il mondo che desideri

Percorrendo un sentiero dei Colli Euganei, scoprirai i segreti della natura per gestire incertezze e avversità, riflettendo su risorse e strategie psicologiche da utilizzare per sbloccare le tue potenzialità e realizzare i tuoi progetti. Non è una semplice passeggiata ma un’attività formativa basata sul Metodo di Apprendimento Esperienziale di gruppo, usato in scuole, aziende, organizzazioni di tutto il mondo. Nei momenti di sosta, il gruppo condividerà esperienze e scoperte fatte, guidate da specifiche domande e attività. Il formatore approfondirà gli argomenti creando analogie tra natura, psicologia e l’uomo, stimolando i partecipanti a riflessioni di gruppo. Nessuno sarà obbligato a parlare di sé (se non lo vorrà) ma ciascuno si porterà a casa spunti e riflessioni per la propria crescita personale e professionale.

Scoprirai nuove strategie psicologiche efficaci per non restare fermo e proseguire verso la realizzazione dei tuoi progetti imparando ad affrontare l’incertezza del futuro con flessibilità, resilienza, idee e rinnovata energia.

Compreso nel prezzo: Assicurazione infortuni.

Richieste scarpe comode, possibilmente da trekking (modello base). Zainetto, fogli e penne, acqua e frutta secca. Limitato a 10 persone. Sabato 26 Giugno - dalle 9 alle 13. Costo 50 euro, fino a esaurimento posti. Info, domande e prenotazione: https://forms.gle/FYpqiScy8hke237C6.

COS’ALTRO TI PORTERAI A CASA:

Conoscenze su: Come funziona l’essere umano davanti all’incertezza?

L’incertezza: Come trasformarla da ostacolo a opportunità con flessibilità e resilienza?

Paura, dubbi e angosce: Strategie di intelligenza emotiva per non farsi soffocare dalle emozioni e imparare a gestirle per raggiungere obiettivi

Un’esperienza nuova, lontano dalla città e immerso nella natura.

Evento ideato e condotto da Alessandro Conforti Di Lorenzo, psicologo, coach, formatore e specializzando nel Centro di Terapia Strategica di Nardone. Aiuta le persone a scoprire nuove risorse per la propria realizzazione, stimolando l’intelligenza e il pensiero creativo. Lavora con enti di formazione creando corsi per lo sviluppo di soft-skills di disoccupati e dipendenti di azienda usando il metodo esperienziale. Collabora con Piano Bis, una rete di consulenti per l’avvio di progetti di impresa. Evento in collaborazione con:

Tamara Paccagnella ( https://www.incollitour.it/ ).

). Arianna Beatrice Cappellaro (https://abcappellaro.com/)

Informazioni e contatti

SABATO 26 Giugno - dalle 9 alle 13.

Costo 50 euro, fino a esaurimento posti.

ZONA: Rovolon (Padova), Colli Euganei.

Note importanti: la sicurezza e il benessere dei partecipanti sono la nostra priorità, quindi l’attività si svolgerà nel rispetto delle normative Covid-19 e nel biglietto è compresa un’Assicurazione infortuni. Evento limitato a 10 persone.

Per iscriverti o dissipare dubbi e incertezze, scrivici.

Clicca qui per iscrizioni o domande: https://forms.gle/FYpqiScy8hke237C6.

