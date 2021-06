Sotto le stelle del cinema 2021, il cinema all'aperto del Piccolo teatro

Il Piccolo teatro Don Bosco propone quest’anno, oltre alla tradizionale rassegna estiva di film all’aperto, una serie di spettacoli teatrali e concerti dal vivo.

Le modalità di accesso secondo le direttive anti Covid e i costi del biglietto sono indicate nel sito della rassegna.

Iniziativa patrocinata e realizzata con la collaborazione del Comune di Padova.

Due rassegne all’aperto in un unico programma!

In caso di condizioni meteo avverse tutti gli spettacoli si svolgeranno nella attigua sala Piccolo Teatro (climatizzata) salvo casi di forza maggiore

Salta la coda alla cassa e assicurati il posto acquistando in anticipo il biglietto (sia per il cinema che per teatro o concerto) o online su liveticket oppure presso le abituali prevendite del Piccolo (da mercoledì 23 giugno)

La cassa apre alle 20.40 per i biglietti residui dell’evento in programma

Dal 19 agosto sarà previsto anche l’appuntamento “AperiCinema” dalle ore 20.00 alle 21.00 con film per bambini, cortometraggi, documentari…

PROGRAMMA (inizio ore 21.30 – salvo eccezioni)

Mer 30 giugno – Palcoscenico ai ragazzi dell’Oratorio Don Bosco

Luglio

Gio 1 luglio – Teatro prosa A ME GLI OCCHI di G. Feydeau – “Nuova Compagnia Teatrale” di E. Rapisarda

di G. Feydeau – “Nuova Compagnia Teatrale” di E. Rapisarda Ven 2 luglio ore 21 – Teatro famiglie ALADINO E LA LAMPADA MAGICA – Compagnia “Il Gruppo del Lelio” (prezzi cinema*)

– Teatro famiglie – Compagnia “Il Gruppo del Lelio” (prezzi cinema*) Sab 3 luglio – Cinema UN DIVANO A TUNISI

Dom 4 luglio – Cinema IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO

Mer 7 luglio – Palcoscenico ai ragazzi dell’Oratorio Don Bosco

Gio 8 luglio – Cinema MISS MARX

Ven 9 luglio – Cinema I PROFUMI DI MADAME WALDBERG

Sab 10 luglio – Teatro comico C’ERA CENERENTOLA Fiaba comica – Compagnia “Teatro delle Arance”

Fiaba comica – Compagnia “Teatro delle Arance” Dom 11 luglio – Cinema BURRACO FATALE

Gio 15 luglio – Cinema IL CATTIVO POETA

Ven 16 luglio – Palcoscenico ai ragazzi dell’Oratorio Don Bosco

Sab 17 luglio – Cinema NOMADLAND

Dom 18 luglio – Cinema NOMADLAND

Gio 22 luglio – Cinema LA CANDIDATA IDEALE

Ven 23 luglio – Concerto LA MUSICA INCONTRA IL CINEMA – “Venice Casanova Ensemble” special guest Chiara Luppi

– “Venice Casanova Ensemble” special guest Chiara Luppi Sab 24 luglio – Cinema RIFKIN’S FESTIVAL

Dom 25 luglio – Cinema THE FATHER

Gio 29 luglio – Cinema THE FATHER

Ven 30 luglio – Concerto LA STORIA DEI DIK DIK “Cucciolo” ex batterista Dik Dik & Band

“Cucciolo” ex batterista Dik Dik & Band Sab 31 luglio – Cinema MINARI

Agosto

Dom 1 agosto – Cinema EST – DITTATURA LAST MINUTE

Gio 5 agosto – Cinema COSA SARA’

Ven 6 agosto – Palcoscenico ai ragazzi dell’Oratorio Don Bosco

Sab 7 agosto – Cinema RAYA E L’ULTIMO DRAGO

Dom 8 agosto – Cinema UN ALTRO GIRO

Gio 12 agosto – Cinema VOLEVO NASCONDERMI

Ven 13 agosto – Teatro comico I PROMOSSI SPOSI Rielaboraz. Comica – Compagnia “Teatro delle Arance”

Rielaboraz. Comica – Compagnia “Teatro delle Arance” Sab 14 agosto – Cinema CRUDELIA

Dom 15 agosto – Cinema IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE (ried.)

Gio 19 agosto – Cinema IL CONCORSO

Ven 20 agosto – Teatro prosa IL BERRETTO A SONAGLI di L. Pirandello – “Nuova Compagnia Teatrale” di E. Rapisarda

di L. Pirandello – “Nuova Compagnia Teatrale” di E. Rapisarda Sab 21 agosto – Cinema TENET

Dom 22 agosto – Cinema IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Gio 26 agosto – ore 21 Cinema Opera lirica: LA TRAVIATA** (prezzo biglietti come teatro e concerti)

Cinema Opera lirica: (prezzo biglietti come teatro e concerti) Ven 27 agosto – Teatro d’Improvvisazione DIRECTOR’S CUT – Compagnia “Cambiscena”

– Compagnia “Cambiscena” Sab 28 agosto – Cinema LEI MI PARLA ANCORA

Dom 29 agosto – Cinema Titolo a sorpresa

Settembre

Gio 2 settembre – Cinema Titolo a sorpresa

Ven 3 settembre ore 21 – Concerto C’ERA UN RAGAZZO…SHOW – Le Sensazioni & friends con ospiti speciali

– Concerto – Le Sensazioni & friends con ospiti speciali Sab 4 settembre – Cinema Titolo a sorpresa

Dom 5 settembre – Cinema Titolo a sorpresa

Ingresso

*Prezzi cinema

Interi euro 6 – over 65 e studenti max 26 anni euro 5 – associati e bambini 4-12 anni euro 4 (+ dir. prev.)

** Prezzi teatro e concerti

Interi euro 10 – over 65 e studenti max 26 anni euro 9 – associati e bambini 4-12 anni euro 8 (+ dir. prev.)

Novità: in caso di condizioni meteo avverse tutti gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Piccolo Teatro (climatizzato) – salvo casi di forza maggiore

Novità: anche per i film, oltre che per gli spettacoli dal vivo, potrai acquistare in anticipo il biglietto (da mercoledì 23 giugno) presso le abituali prevendite del Piccolo, oltre che online su liveticket. La sera degli eventi la cassa aprirà alle 20.40 per i posti residui.

Open days tesseramento

Martedì 22 e mercoledì 23 giugno, dalle ore 18 alle 21 presso la Segreteria del Piccolo Teatro (Collegio Universitario, edificio attiguo al Piccolo Teatro accessibile dal parcheggio) sarà possibile associarsi in anticipo per l’anno 2021/2022 (quota euro 10) e scegliere il film a cui si assisterà a titolo gratuito, quale omaggio compreso nella quota associativa.

All’associato verrà consegnato anche un biglietto omaggio da utilizzare per un film della programmazione invernale.

Infatti chiunque, nel corso della stagione, sottoscriverà la tessera avrà diritto ad un ingresso omaggio per una proiezione cinematografica estiva e- NOVITA’– anche ad uno per la programmazione invernale, oltre ad aver diritto –come sempre- al PREZZO PIÙ BASSO (all’aperto ed in sala fino al 31 maggio 2022) su tutte le attività organizzate dal Piccolo Teatro. Con la tessera anche gli obver 65 e gli studenti under 26 vedono ridursi il prezzo del biglietto.

Info web

