Sotto le stelle del cinema 2022, il weekend con il cinema all'aperto del Piccolo teatro

Grande weekend per la rassegna di film all'aperto "Sotto le stelle del cinema" del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) che, come sempre, non abbandona i padovani rimasti in città.

Venerdì 12 agosto alle ore 21.30 propone il film "West Side Story" il recente rifacimento creato da Steven Spielberg, con Ansel Elgort e Rachel Zegler

Sabato 13, a grande richiesta, "Downtown Abbey II - Una nuova era", con Judy Dentch.

Domenica 14, sempre a seguito del grande successo della prima proiezione, "Top Gun Maverick" con Tom Cruise.

Biglietteria aperta dalle ore 20.40.

Ingresso

Biglietti da 4 a 6 euro.

Per informazioni

Piccolo teatro Don Bosco

telefono 049 8827288

email info@piccolo-padova.it

sito www.piccolo-padova.it

https://www.piccolo-padova.it/sotto-le-stelle-del-cinema/

https://www.facebook.com/piccoloteatropadova/

Foto articolo da Facebook