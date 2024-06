Sotto le stelle del cinema 2024, il cinema all'aperto del Piccolo teatro

Quando Dal 04/07/2024 al 01/09/2024 giovedì, venerdì, sabato e domenica (salvo eccezioni)

Prezzo Biglietti: Intero 6 euro, ridotto 5 euro euro (over 65, ragazzi e studenti under 26), ridotto 4 euro (associati e bambini 4/12 anni), gratis fino ai 4 anni non compiuti. Sono esclusi i diritti di prevendita.