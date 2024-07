Sound Peter Field: il festival di musica e arte

Sound Peter Field: torna questo weekend, da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio, il festival a Camposampiero.

Dopo il successo avuto nelle prime due edizioni, arrivando a contare lo scorso anno duemila presenze in due giorni, torna anche quest’anno la rassegna di musica e arte presso il parco di Villa Campello. In questa terza edizione, che per la prima volta sarà della durata di tre giorni, dal venerdì alla domenica, saranno numerose e varie le proposte: dalla musica dal vivo ai mercatini, dalle letture alle presentazioni di libri, dai laboratori allo street food, allo yoga.



E sarà proprio con una classe di yoga tenuta da Elisabetta Bacchin per Sunshine Studio che si aprirà il festival venerdì sera alle 18:30. In seguito, il momento dell’aperitivo vedrà sul palco Bedandclouds per Vinili in the Kitchen per poi lasciare spazio in prima serata a Burbank, poeta e performer, in uno spettacolo che accenderà la serata con il solo uso delle parole. A chiudere la serata Steve, sempre per Vinili in the Kitchen.

Sabato pomeriggio alle 17:30 ci sarà un momento dedicato ai bambini: forti del successo e della risposta che c’è stata per la lettura animata della scorsa edizione, quest’anno, in collaborazione con la Libreria Costeniero, saranno nostre ospiti Federica e Luana di Ba-Ba-Book che ci proporranno “Letture sotto agli alberi”, letture ad alta voce per famiglie e bambini (età consigliata dai 3 agli 8 anni).

A seguire, il palco ospiterà nel corso della serata vari artisti: i ragazzi dell’Accademia Filarmonica, i Junction, power trio indie rock con sonorità che spaziano tra punk, noise e garage, i Four Green Bottles, band alternative rock che fa ritorno sul palco con la sua atmosfera elettrizzante e catartica e infine, alle 22:00, i Grigio Scarlatto, band padovana dal sound etereo e frammentato, ma ben definito e senza sovrastrutture, assimilabile alla scena shoegaze e dreampop, che presenterà il nuovo album “Detox”. All’interno del parco, durante la giornata, verranno proposti laboratori di uncinetto e speed drawing. A chiudere la seconda serata ci sarà il dj set di Checco Merdez.

Domenica sarà la volta della presentazione del graphic novel “Queeranta - Meglio tardi che mai” di Chiara Meloni, in arte Chiaralascura, promossa e organizzata in collaborazione con la Libreria Costeniero. I laboratori proposti per la giornata saranno quelli di ceramica, tenuto da Mosca Bianca, swap di vestiti e uncinetto. A solcare il palco in questa ultima giornata: angelv, artista con sonorità sperimentali che, attraverso l’uso del synth, ricrea una profondità emotiva celestiale, i Peppermint Fuzz, band dalle sonorità funk, prog rock e garage, e infine i Vertical, band che mescola sonorità funk, afrobeat psichedelico e lo-fi dance, immergendo il pubblico in un mondo alieno con momenti sperimentali e cinematografici.

In chiusura del festival, dj set marchiato Sound Peter Field.

Ad accompagnare l’intera durata del festival ci sarà l’importante presenza degli street food Il Circo dei Sapori e El Bacareto, che proporranno panini, arrosticini, piatti vegetariani e vegani e altre specialità gastronomiche. Per il beverage: AgriBirrificio Fria e Macoletta. Inoltre, per tutta la durata del festival, sarà presente un’area bimbi non sorvegliata in cui poter far giocare i più piccoli con giochi, libretti e materassoni.