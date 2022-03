SoundPark (20 years old) DJ set + Fancy Vices live alla Casetta Zebrina

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/490284205875206

Sabato 12 marzo dalle 19

SoundPark (20 years old) DJ set + Fancy Vices live

I cugini SoundPark festeggiano 20 anni di onorata “carriera” dietro alle consolle dei club alternativi padovani e non solo. Per l’occasione un dj set che ripercorre il best of del loro repertorio, tra indie rock, brit pop, elettronica e i consueti anthem festosi. Assieme a loro il live dei Fancy Vices.

SoundPark

Niki & Albi sono cugini per davvero e non per una questione di marketing.

Sono cresciuti nella stessa stradina sterrata dell’Alta Padovana e negli ultimi mesi del 2001 hanno iniziato a fare i dj nella scena rock un po’ per caso, scegliendo il nome SoundPark.

In quegli stessi giorni usciva “Is This It”, primo album dei The Strokes.

Nati musicalmente al Vinile di Rosà, si sono consacrati nello storico Banale di Padova, che li ha visti resident per più di sette anni. In curriculum anche tante stagioni in città tra Unwound, Pachuca, Sherwood Festival e un altro mitico locale come il Soundgarden di Jesolo.

Negli ultimi anni sono stati protagonisti anche al Mame Club, dove hanno dato vita alla “indie night” Parklife.

In curriculum inoltre alcune apparizioni fuori regione (Covo Club su tutti), un centinaio di matrimoni, feste in barca e in isole sperdute, oltre a qualche avventura fuori dai confini nazionali, durante i rispettivi Erasmus in Francia. C’est la musique qui adoucit la vie.

Il loro è un dj set a base di indie rock, brit pop ed elettronica, con un occhio attento alle nuove produzioni ma senza rinunciare agli storici cavalli di battaglia e a delle inaspettate ellissi narrative.

Una unica mission li ha sempre guidati: mantenere vivo l’entusiasmo e il sacro fuoco del dancefloor.

Fancy Vices

Alvise (chitarra/voce), David (batteria/percussioni), duo della Riviera del Brenta con propensioni verso sonorità britanniche (o per gli americani che vogliono fare gli inglesi), decidono, a caso, di mettersi a suonare un qualche tipo di alt rock.

Gli eventi in Casetta Zebrina si svolgono nel rispetto del vicinato: fate fede agli orari comunicati, l'ultima nota è allo scoccare delle 21.59!

Si applicano le normative vigenti all’interno e all’esterno del locale.

