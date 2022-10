Esibizione di spada laser e il laboratorio per bambini, gli eventi della mostra “Star Wars” all’Ipercity

Fino al 2 novembre non si ferma la lotta tra impero e ribelli, tra spade laser e astronavi: è la grande mostra gratuita dedicata a STAR WARS, ospitata negli spazi del centro commerciale Ipercity.

In mostra, organizzata dall'Associazione culturale Next, ci sono elaborate costruzioni Lego delle più famose astronavi, come il Millennium Falcon, pilotato da Han Solo e Chewbacca, l'ammiraglia di Darth Vader, il Super Star Destroyer, con una lunghezza di ben 125 Cm, e molti altri mezzi e personaggi. L'esposizione è rivolta ad appassionati ma anche a chi, per la prima volta, vuole avvicinarsi al mondo di Guerre Stellari.

Sabato 22 ottobre ci sarà uno spazio speciale riservato alle spade laser, l’indimenticabile arma dei cavalieri Jedi: una scuola di scherma si esibirà con le spade luminose e ci sarà il laboratorio gratuito per bambini “Crea la tua spada laser”.

Alle ore 16.30 anche la festa per il 16° anniversario di Ipericity, con il taglio della torta.

La mostra è il risultato di un incredibile lavoro dietro le quinte, fatto non solo di passione e studio, ma anche di moltissime ore, spese per montare gli oltre 50mila mattoncini necessari per realizzare gli oggetti in mostra, autentiche opere di dedizione e cura dedicate ai Lego.

Tra gli eventi collaterali, il 31 ottobre saranno presenti i cosplayer, con i loro costumi ricercati, capaci di evocare le figure più note della saga cinematografica: non mancheranno le truppe imperiali, Darth Vader, Kylo Ren e tanti altri personaggi.

La mostra e tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti, negli orari di apertura del Centro Commerciale.

Per informazioni https://www.ipercity.it/evento/star-wars-anniversario/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.ipercity.it/evento/star-wars-anniversario/