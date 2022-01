Special Fellini al Lux: 8 ½ e Fellini e l'ombra alla presenza della regista Catherine McGilvray

Al cinema Lux due giorni per onorare Federico Fellini, con la proiezione del meraviglioso “8 ½” (Italia 1963 - 138′) e del nuovissimo documentario di Catherine McGilvray “Fellini e l’ombra” (Italia/Svizzera 2022 - 64').

Il circolo The Last Tycoon mette in programmazione al Lux “8 ½” di Federico Fellini sia mercoledì 2 febbraio (ore 20.30) sia giovedì 3 (ore 17.30). L'idea è quella di riproporre la visione integrale del capolavoro feliniano per poter meglio apprezzare il documentario “Fellini e l'ombra” che sarà sullo schermo giovedì 3 alle 20.30, con la presenza in sala della regista Catherine McGilvray e dello scrittore Gianfranco Angelucci.

In “Fellini e l’ombra” Catherine McGilvray racconta l'indagine della documentarista portoghese Claudia De Oliveira Texeira, che, partendo dal Libro dei Sogni scritto dallo stesso Fellini e direttamente collegato al suo cinema onirico, scopre il rapporto intercorso tra lui e il suo analista, il dottor Ernst Bernhard. Una relazione che ha avuto un grande impatto sulla cinematografia felliniana, in particolare nella realizzazione di 8 ½, e che conferma che per Fellini il sogno era l'unica e autentica realtà, strettamente correlata all'analisi junghiana. In “Fellini e l’ombra”, oltre a riferimenti ai luoghi del cuore del regista riminese (dalla nativa terra romagnola alla sua seconda patria, Roma), c’è spazio anche per i racconti dei suoi amici e di chi ha avuto modo di conoscerlo.

Forse può essere difficile “reggere” nello stesso giorno i due film a seguire (140 minuti quello del '63, circa un'ora il documentario) e quindi ecco la doppia programmazione di “8 ½”: chi vorrà, potrà anticiparne una parte mercoledì e chiudere la visione giovedì, prima del documentario. E per facilitare questo originale percorso felliniano l'ingresso a “8 ½”, in entrambe le giornate, è a offerta libera.

Mercoledì 2 febbraio

20.30 8 ½ - Federico Fellini # Italia 1963 (138′) - ingresso a offerta libera

Giovedì 3 febbraio

17.30 8 ½ - Federico Fellini # Italia 1963 (138′) - ingresso a offerta libera

20.30 Fellini e l'ombra - Catherine McGilvray # Italia/Svizzera 2022 (64')

Presenti in sala la regista e Gianfranco Angelucci - ingresso intero euro 7, ridotto (over60/stud) euro 6, intero SOCI euro 6, ridotto SOCI (over60/stud) euro 5

https://www.movieconnection.it/lux/

