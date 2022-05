Speciale Star Trek con l'astronomo Luca Nobili e il fisico Ivan Proserpio al Planetario di Padova

Venerdì 13 maggio alle 21 l'astronomo Luca Nobili e il fisico Ivan Proserpio ci parlano di una delle saghe di fantascienza più amate al mondo: Star Trek, tra fantasia e realtà. In questo speciale, grazie alla tecnologia del Planetario di Padova, sarà possibile andare di nuovo "alla ricerca di nuove forme di vita e civiltà sino ad arrivare dove nessun uomo è mai giunto prima". Verranno raccontate curiosità e aneddoti sulle serie classiche e della Next Generation e si scoprirà come la fantasia ha anticipato invenzioni della nostra vita quotidiana, per poi giungere alle grandi domande: potremo mai costruire il motore a curvatura, viaggiare attraverso cunicoli spazio-temporali e utilizzare il mitico teletrasporto?

A seguire una spiegazione sul cielo del mese.

Biglietto: 14 euro

Per prenotare scrivere a segreteria@planetariopadova.it o telefonare allo 049773677 (09-12 e 15-18.30).

Entrata con normativa attuale Covid19 unicamente l’obbligo della mascherina FFP2.

Info web

https://www.facebook.com/planetariopd

https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3779&fbclid=IwAR1aTFFiaNYG9md8V_CqqRHqlLWXad7Y9AoP8P_bW2GesIgdaU4I5v5ky6U