Sperimentando 2021: mostra “Scienza e clima” alla cattedrale ex Macello

La mostra scientifica interattiva di fisica, chimica e scienze naturali Sperimentando 2020/21 alla sua XIX edizione, dedicata al tema Scienza e clima, sarà allestita dal 6 marzo al 28 aprile 2021, presso la Cattedrale ex-Macello, in via Cornaro, 1 a Padova.

Il cambiamento climatico

I fenomeni meteorologici particolarmente violenti di questi ultimi anni alimentano il dibattito sui cambiamenti climatici in corso. Per cercare di capire quali fattori influenzano il clima, come agiscono e come si misurano a Sperimentando 2020/21 si approfondiranno alcuni aspetti sfruttando le conoscenze di fisica e chimica e si esamineranno le conseguenze sulla biosfera grazie alla biologia.

Riprodurre i fenomeni atmosferici

Si partirà dagli strumenti utilizzati per misurare il clima, sia dalla Terra - termometro, barometro, anemometro e pluviometro – sia dai satelliti. Si potranno toccare con mano e riprodurre vari fenomeni atmosferici: pioggia, arcobaleno, piogge acide, neve, grandine, vento, tornado, fulmini ed effetto serra. Si cercherà infine di capire come vengono realizzate le previsioni meteorologiche, riflettendo su accuratezza e affidabilità.

Dettagli

Un aspetto particolarmente interessante sarà anche un’analisi del clima sui vari pianeti del sistema solare in relazione alla loro distanza dal Sole e alla loro atmosfera.

L’esame delle modifiche che le attività umane stanno apportando all’ambiente naturale, supportato da un’analisi storica dell’andamento del clima sulla Terra, permetterà di capire quali cambiamenti queste possono provocare al clima e quale sia l’impatto anche sul mondo animale e vegetale. Non mancheranno spunti di riflessione sull’uso e sulla produzione di energia e sulla gestione dei rifiuti.

Si analizzerà in particolare quale sia stato il ruolo dell’uomo sulle biocenosi di acqua, terra e aria e quali conseguenze possa aver prodotto in questi habitat e si metteranno in rilievo l’importanza delle foreste, dei ghiacciai, della biodiversità e le gravi ripercussioni dell’inquinamento dell’aria per la salvaguardia del nostro pianeta azzurro.

Viste su prenotazione

Saranno garantite, su prenotazione, visite guidate virtuali, cui si aggiungeranno, se sarà possibile, anche le visite in presenza.

Laboratori didattici e due concorsi

Sono associati alla mostra alcuni laboratori didattici e due concorsi rivolti alle scuole secondarie (“L’Arte sperimenta con la scienza” per la realizzazione del logo, “Sperimenta anche tu” per la realizzazione di esperimenti da esporre); sono inoltre previsti tutto l’anno conferenze presso le scuole di Padova e presso l’Università Popolare “G. Oselladore” di Chioggia, spettacoli e altri eventi.

Info

sperimentandoaps@gmail.com

https://sperimentandoaps.wordpress.com

https://www.facebook.com/sperimentandopd

su Instagram @sperimentando.padova

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/sperimentando-2021

https://sperimentandoaps.wordpress.com/home/sperimentando-2020/