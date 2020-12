“Spesa sospesa” al mercato coperto di Campagna Amica: l’iniziativa benefica che dà un aiuto concreto

Torna la “spesa sospesa” martedì 22 dicembre, al mattino al Mercato di Campagna Amica a Montegrotto Terme e al pomeriggio al mercato del quartiere Forcellini a Padova. Ai clienti del mercato verrà proposto di acquistare dei prodotti da lasciare per la “spesa sospesa” a favore di chi si trova nel bisogno. A fianco dei produttori agricoli ci sono anche gli imprenditori under 30 di Coldiretti Giovani Impresa per testimoniare la solidarietà di agricoltori e cittadini verso i più bisognosi attraverso collaborazioni con enti e realtà del volontariato sociale.

Un impegno che non si ferma

«Un sincero ringraziamento va a tutti i cittadini che con generosità hanno accolto il nostro invito a donare - afferma Matteo Rango, leader di Coldiretti Giovani Impresa Padova - e alle aziende florovivaistiche padovane che hanno donato le stelle di Natale e le piantine come omaggio da consegnare a chi ci lascerà un’offerta o dei prodotti per la spesa sospesa. Vogliamo che anche questo piccolo segno aiuti alcune famiglie a trascorrere con un po’ più di serenità il Natale. Il nostro impegno non si ferma qui e anche nei prossimi giorni con Coldiretti e Campagna Amica organizzeremo nuove consegne. Con la spesa sospesa abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione. Vogliamo che questa esperienza non resti limitata a questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale».

Le aziende

Queste le aziende florovivaistiche che hanno donato le stelle di Natale e le piante omaggio: Bonato Federico, Bonato Domenico, Gioachin Carlo e Giovanna, Floricoltura Gambaro Roberto, Benetazzo Sergio, Nuova Agricola Girasole, Azienda Ortoflorovivaistica Simonetto Maurizio, Azienda Ortoflorovivaistica F.lli Simonato, Dal Maso Claudio & Figli.