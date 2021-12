Torna la “spesa sospesa” al mercato coperto di Campagna Amica Padova

Torna la “spesa sospesa” sabato 18 dicembre al mattino al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23. Ai clienti del mercato contadino gestito dai produttori di Coldiretti Padova verrà proposto di acquistare dei prodotti da lasciare per la “spesa sospesa” a favore di chi si trova nel bisogno. A fianco dei produttori agricoli ci sono anche gli imprenditori under 30 di Coldiretti Giovani Impresa Padova per testimoniare la solidarietà di agricoltori e cittadini verso i più bisognosi attraverso collaborazioni con enti e realtà del volontariato sociale. Inoltre, grazie alla generosità delle aziende florovivaistiche padovane, ai clienti che faranno un’offerta per la spesa sospesa sarà consegnata in omaggio una stella di Natale oppure un ciclamino o una pianta officinale come piccolo segno di riconoscenza.

«Grazie ai padovani per la generosità e la sensibilità che hanno già dimostrato in altre occasioni per la spesa sospesa a favore di chi si trova nel bisogno, in questo periodo di crisi e incertezza”, ricorda Matteo Rango, leader dei giovani imprenditori agricoli di Coldiretti Padova, “e la nostra gratitudine va anche agli imprenditori florovivaisti che, nonostante il momento di evidente difficoltà e incertezza, hanno scelto di donare le stelle di Natale e le piantine ai cittadini che faranno la loro offerta, un circolo virtuoso alimentato dalle nostre imprese che non dimenticano chi si trova nel bisogno».

Queste le aziende florovivaistiche che hanno donato le stelle di Natale e le piante di salvia: Bonato Federico, Bonato Domenico, Gioachin Carlo e Giovanna, Floricoltura Gambaro Roberto, Benetazzo Sergio, Nuova Agricola Girasole, Azienda ortoflorovivaistica Simonetto Maurizio, Azienda Ortoflorovivaistica F.lli Simonato, Dal Maso Claudio & Figli.

Coldiretti Padova ormai dall’inizio della pandemia propone la “spesa sospesa” nei mercati di Campagna Amica e ha partecipato attivamente alle iniziative “Per Padova noi ci siamo”, coordinate dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova. Inoltre ha provveduto durante l’anno alla consegna di numerosi pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.

