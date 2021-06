Prima edizione di EstEstate Festival, spettacoli e artisti d'eccezione all’arena del castello Carrarese si Este

Nella splendida cornice dell’Arena del Castello Carrarese, con il prestigioso patrocinio del Comune di Este, si svolgerà la prima edizione di “ESTESTATE FESTIVAL”. E’ volontà dell'amministrazione chiedere il patrocinio della Regione Veneto per dare ulteriore prestigio al Festival, per la qualità artistica dello stesso, che porta altresì a far conoscere Este e a valorizzare il castello simbolo della Città.

Nell’Arena che sarà allestita dal 23 di agosto al 2 settembre, Delphi International, azienda leader nel settore eventi, in collaborazione con il Comune di Este, organizza una kermesse musicale e di cabaret con un programma di altissimo livello.

I protagonisti

Sette gli appuntamenti complessivi, con netta prevalenza di concerti, sul palco i migliori interpreti della musica italiana d’autore.

Gigi D’alessio il 23 agosto

Primo appuntamento 23 agosto con il cantautore partenopeo Gigi D’Alessio, accompagnato dal suo pianoforte, che approda a Este con il tour “Mani e Voce”. L'artista napoletano così racconta il suo viaggio ai nastri di partenza: «È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte».

Marco e Pippo il 26 agosto

L’ appuntamento successivo, giovedì 26 agosto, “Marco e Pippo – il trio comico” torna con lo spettacolo “Simpi the best” a portare sorrisi, divertimento e comicità nelle piazze del Veneto… e non solo! Uno spettacolo dove non mancheranno i personaggi più noti, come l’Assessore Ciano Contin, la coppia Duilio e Ines, l’arrogante Vianeo da Mestre, e molti altri ancora per regalarci ricarica, energia e tante risate. E se qualcuno ti chiede: “Ndemo a vedere Marco e Pippo?” la risposta la conosci già: SENSALTRO!

Loredana Bertè il 27 agosto

Venerdì 27 agosto si apre al rock con la formidabile Loredana Bertè con tutto il suo rinnovato entusiasmo salirà sul palco per cantare i maggiori successi, ma anche il tormentone di questa primavera “Figlia di” da cui è nato anche il titolo del tour. Recentemente ha inciso un pezzo con Emma Marrone: “Che sogno incredibile” che sarà destinato ad arrivare ai top delle classifiche estive.

Fiorella Mannoia il 28 agosto

Il giorno successivo, sabato 28 agosto, un'altra grande interprete della musica italiana: Fiorella Mannoia, ci accompagnerà con il suo immenso repertorio attraverso le parole e la musica dei migliori cantautori e autori italiani. “Padroni di Niente” è il titolo del Tour. La cantante romana è una delle interpreti più amate della musica italiana. Artista capace di donare vita a qualunque brano grazie ad un timbro inconfondibile ed iconico, vanta una discografia importantissima costellata di premi, interpretazioni e brani diventati patrimonio genetico del dna italiano.

Stefano Bollani il 30 agosto

Lunedì 30 agosto, è la volta di Stefano Bollani. A 50 anni dalla pubblicazione dell’album originale “Jesus Christ Superstar”, Stefano Bollani ha deciso di creare la sua personale versione del capolavoro o di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice, con il benestare del compositore inglese.

Antonello Venditti il 31 agosto

Antonello Venditti, salirà sul palco di dell’Arena del Castello, il giorno successivo martedì 31 agosto. Il cantautore romano, nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali. In questi speciale concerto ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, rivivendo il suo straordinario repertorio.

Giorgio Panariello il 2 settembre

Chiusura in allegria con uno dei più apprezzati comici italiani, Giorgio Panariello, ormai una presenza fissa in tv, sarà protagonista nel prossimo inverno di tournee’ teatrali attraverso tutta la Penisola. Il comico, salirà sul palco cittadino giovedì 2 settembre, con “Story”, un lungo monologo dove Giorgio, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”, dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani, la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti comici di one man show.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e si svolgeranno anche in caso di pioggia. I prezzi dei biglietti in vendita dal 20 giugno nei circuiti Vivaticket e Ticketone, e a seguire in tutte le rivendite locali di Vivaticket e Ticketone variano a seconda degli artisti: si va da un minimo di 20 euro per il posto numerato a sedere, fino ad un massimo di 75 euro.

Calendario

Gigi D’alessio

“Mani e voce” lunedì 23 agosto ore 21.30

Marco E Pippo

“Simpi the best” giovedì 26 agosto ore 21.30

Loredana Berte’

“Figlia di….Summer Tour 2021” venerdì 27 agosto ore 21.30

Fiorella Mannoia

“Padroni di niente” sabato 28 agosto ore 21.30

Stefano Bollani

“Piano Variations On Jesus Christ Superstar” lunedì 30 agosto ore 21.30

Antonello Venditti

“Unplugged” martedì 31 agosto ore 21.30

Giorgio Panariello

“Story” giovedì 2 settembre ore 21.30

Per info

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere alla segreteria di Delphi International, telefonando allo 0532 1934217, o visitando il sito www.estestatefestival.it.

Delphi International

Delphi International azienda di Ferrara, operante da oltre 30 anni e vanta diverse competenze: nei settori fieristici, convegni, marketing e soprattutto grandi eventi e spettacoli. Da 6 anni è l’organizzatrice di uno degli eventi più spettacolari del periodo natalizio in Italia: L’incendio del Castello a Ferrara. Riccardo Cavicchi, direttore generale di Delphi International è orgoglioso di essersi aggiudicato questo prestigioso progetto della città di Este, e si pone come obiettivo di portare EstEstate Festival come tra le maggiori rassegne estive in Italia.

