“Giufà e il mare “chiude la rassegna di Teatro al Verde per le famiglie a Montegrotto Terme

“Giufà e il mare” del Teatro Bertolt Brecht di Formia chiuderà mercoledì 26 luglio alle 21 in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme la rassegna «Teatro al Verde» organizzata dall’amministrazione comunale di Montegrotto Terme con teatro dalla Gran Guardia che tanto entusiasmo ha suscitato tra le famiglie sampietrine. Come sempre l’ingresso allo spettacolo sarà gratuito per grandi e piccini.

«Giufà e il mare» è uno spettacolo che si basa sul racconto nel racconto. Il cantastorie gioca con il percorso narrativo come con gli oggetti e gli elementi scenografici attraverso un viaggio nel mediterraneo, dove con dialetti e lingue diverse, colori e suoni, attori e personaggi, racconti e aneddoti, miti di un tempo e cose reali, identità e tradizioni, incontra e conosce tante persone sempre diverse tra loro!

Giufà è un tipico esempio di transumanza narrativa: temi uguali o quasi, si ritrovano, spesso identici nei concetti e a volte nei nomi, in paesi assai distanti sempre appartenenti a un'area culturale che affonda le radici in una comune matrice: il Mediterraneo!

Ma non è solo un viaggio attraverso il mare nostrum, è anche un viaggio attraverso il teatro, dove il gioco della finzione si cela e si svela repentinamente e dove i modi e le tecniche si fondono e si confondono in un continuo fluire.

L’ingresso allo spettacolo è libero.

