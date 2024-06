“I Miserabili” in musical, al via la rassegna estiva sul palco di Rec.Itando Acting Studio

Consumate le rassegne autunnali ed estive, il Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, impegna il suo palco con una intensa serie di spettacoli per il mese di giugno, a cominciare, questo sabato da un’autentica rarità che gli amanti del musical non si lasceranno sfuggire. Lungi dall’aver notato un calo di pubblico durante gli eventi di tutto il biennio 2023/2024, il piccolo teatro della scuola di recitazione cittadina ha notato un interesse sempre crescente e vivo da parte del pubblico, e questo ha spinto la direzione a mettere in campo le risorse per climatizzare la sala consentendo di spingere l’attività del teatro fin dentro l’estate offrendo al pubblico la qualità delle nostre rappresentazioni in pieno comfort e freschezza. Il prossimo spettacolo in programma è previsto questo sabato, 15 giugno, alle ore 21 con l’interessantissima versione musical de I Miserabili, per la regia e l’adattamento di Ambra Goffi, per Rec.Itando docente di Acting Voice e Acting Voice Musical.

L’immortale romanzo di Victor Hugo prende vita sul palco di Rec.Itando in forma musicale, impegnando alcuni dei migliori attori a disposizione della scuola, una compagine rappresentativa del livello sempre crescente in termini di formazione e capacità attorniati dei suoi studenti in un saggio che costituisce per loro una autentica sfida. Uno spettacolo adatto a tutti.

Alla rappresentazione di sabato farà seguito un intensissimo cartellone per il mese di giugno, i cui spettacoli sono programmati stabilmente alle ore 21 in serate alterne. Un totale di 4 spettacoli entro la fine del mese: un cartellone ricco e nutrito volto ad esaltare le capacità degli studenti di Rec.itando Acting Studio.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 5 euro per singolo spettacolo.

LA PRENOTAZIONE È CALDAMENTE CONSIGLIATA

Iscrizione diretta sul sito www.recitando.it

Per contatti, richieste e iscrizioni: spettacoli@recitando.it

Lo spettacolo

I Miserabili — (Sabato 15 giugno - Ore 21)

Regia: Ambra Goffi

Compagnia: Acting Voice - Rec.Itando

Una autentica sfida per i nostri allievi: uno dei musical più famosi al mondo prende vita sul palco del Rec.Itando Acting Studio, per un dramma davvero immortale capace oggi come 160 anni fa di smuovere sentimenti profondi nel petto di chi lo segue. La vita di Jean Valjean si dipana fra tragedie e successi sulla strada della vita, incrociando personaggi immortali come Gavroche, Cosette, Fantine e molti altri. In ritratto storico di profonda umanità che forse più di ogni altra sua opera ha contribuito a consegnare all’immortalità la penna di Victor Hugo.

La rassegna

Venerdì 21 giugno, ore 21: Il fantasma di Canterville

Sabato 22 giugno, ore 21: Party Time

Sabato 28 giugno, ore 21: Orlando

La scuola

Rec.Itando nasce come struttura formativa dedicata alle arti sceniche a 360° sul finire del 2019. L’idea alla base della sua istituzione è quella di costituire nel cuore di Padova un vero e proprio Acting Studio più che una scuola di recitazione, mettendo in connessione docenti di diverse discipline e offrendo contenuti adatti alla più ampia gamma di interessi da parte dei suoi studenti. L’offerta dei corsi si struttura fin dal principio come molto variegata, dai corsi di recitazione teatrale dal base all’avanzato, ai corsi di recitazione cinematografica fino a quelli di public speaking, di recitazione comica e di regia. Ampia la gamma di workshop offerti, laboratori specifici con docenti di caratura nazionale e di volta in volta imperniati su aspetti specifici legati alla recitazione o monografici come Il respiro di Macbeth.

La collaborazione con altre realtà culturali prevede un intenso intreccio professionale con l’associazione letteraria Sugarpulp nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova. Accanto all’attività didattica, la scuola costituisce anche un elemento di connessione fra gli alunni e le produzioni sia teatrali che cinematografiche alla ricerca di talenti da impiegare, e aggiunge con la rassegna attualmente in programma l’attività di organizzazione eventi e vetrina per le compagnie del territorio, nell’intento di costituire una vera e propria rete dedicata al teatro strutturata in modo tale da rendere ancor più vitale il comparto culturale padovano.

