Due spettacoli nel fine settimana sul palco di Rec.Itando Acting Studio

Sono due gli spettacoli in programma sul palco del Rec.Itando Acting Studio di via Makallé 97/5 nel fine settimana fra venerdì 8 e sabato 9 marzo. Si comincia venerdì 8 alle 21, con uno spettacolo che fa onore alla Giornata internazionale della Donna con Le due Zittelle. Sabato 9 marzo, invece, si anticipa di mezz’ora e si comincia alle 20.30, per la seconda puntata di un format nato e cresciuto in casa Rec.Itando, e che mette in evidenza il talento dei suoi studenti: Rec.Itando Factory. Per le prenotazioni, ancora aperte, si prega di scrivere all’indirizzo spettacoli@recitando.it, o di connettersi al sito www.recitando.it.

8 marzo

Il primo appuntamento, l’8 marzo alle 21, è dedicato alle donne: lo spettacolo Le due Zittelle è un coinvolgente, ironico e intenso ritratto d’epoca, sia in termini di considerazione sociale che in termini di periodo storico in sé. Due donne attempate, nella loro casa priva di uomini, portano gli spettatori in una dimensione di stigma e di isolamento oggi quasi inconcepibile, eppure così vicino.

9 marzo

Per quanto riguarda sabato 9, la parola d’ordine è “fantasia al potere”: questo è lo scopo della Rec.Itando Factory, che a partire dall’esperienza della celeberrima omonima newyorkese degli anni ’60 ricrea quel vortice di creatività, estro e, perché no, coraggio capace di animare il palco in modo unico e coinvolgente. Lo spettacolo, dedicato stavolta alla Giornata Internazionale della Donna, comincerà alle 20.30.

Rec.Itando Acting Studio

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Lo spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta, stvolta alle 20.30), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

La prenotazione è caldamente consigliata

Per prenotazioni: spettacoli@recitando.it

Per informazioni ed iscrizioni: www.recitando.it o segreteria@recitando.it

Gli spettacoli

Le due Zitelle — (Venerdì 8 marzo - Ore 21)

Di: Tommaso Landolfi

Regia di: Gianluca Meis

Con: Anna Rita Di Mauro e Paola Zapolla

Voce di: Luca Piccolo

Trama

Due anziane e devote «zittelle», Lilla e Nena, sprofondate nella più tetra e «muffosa» provincia italiana, prigioniere di un’esistenza sulla quale sembra essersi depositata «un’impalpabile polverina grigia»; una vecchia madre paralizzata ma implacabilmente autoritaria, che comunica solo percuotendosi il petto; una beffarda e turbolenta scimmia, Tombo, unico «maschio di casa». La storia di due donne, vinte forse da troppi rimpianti, che si confrontano su temi assai sensibili della fede non senza un macabro umorismo di fondo che ben dipinge una società, quella degli anni trenta del novecento, sull'orlo di una nuova catastrofe.

Rec.Itando Factory — (Sabato 9 marzo - Ore 20.30)

Compagnia: … tutti noi!

A proposito dello spettacolo

È tempo di mettersi in scena! Gli allievi di Recitando si esprimeranno in modo unico ed emozionante. Saranno pezzi teatrali, canzoni, letture espressive e altre sorprese creative! Sono ben 18 gli attori della Rec.Itando Acting School che hanno deciso di cimentarsi in questa serata speciale.

RECITANDO FACTORY è il nostro tributo all’ispirazione della Factory di Andy Warhol. Vogliamo creare uno spazio di libertà e creatività dove allievi e pubblico si uniscono per condividere le arti sceniche, ricordando, prendendolo come tema per la serata, la Giornata internazionale della Donna. Nessun vincolo, solo pura espressione!

Non mancare a questa serata indimenticabile!

La rassegna

Ecco i prossimi appuntamenti in programma sul palco di Rec.Itando Acting Studio:

Sabato 16 marzo, ore 21: Come una bustina di tè

Sabato 23 marzo, ore 21; domenica 24 marzo, ore 17: Don Pasquale

Sabato 6 aprile, ore 21; domenica 7 aprile, ore 17: Passengers

Sabato 20 aprile, ore 21: Hamletmachine

Sabato 4 maggio, ore 21: Rec.Itando Factory

La scuola

Rec.Itando nasce come struttura formativa dedicata alle arti sceniche a 360° sul finire del 2019. L’idea alla base della sua istituzione è quella di costituire nel cuore di Padova un vero e proprio Acting Studio più che una scuola di recitazione, mettendo in connessione docenti di diverse discipline e offrendo contenuti adatti alla più ampia gamma di interessi da parte dei suoi studenti. L’offerta dei corsi si struttura fin dal principio come molto variegata, dai corsi di recitazione teatrale dal base all’avanzato, ai corsi di recitazione cinematografica fino a quelli di public speaking, di recitazione comica e di regia. Ampia la gamma di workshop offerti, laboratori specifici con docenti di caratura nazionale e di volta in volta imperniati su aspetti specifici legati alla recitazione o monografici come Il respiro di Macbeth.

La collaborazione con altre realtà culturali prevede un intenso intreccio professionale con l’associazione letteraria Sugarpulp nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova. Accanto all’attività didattica, la scuola costituisce anche un elemento di connessione fra gli alunni e le produzioni sia teatrali che cinematografiche alla ricerca di talenti da impiegare, e aggiunge con la rassegna attualmente in programma l’attività di organizzazione eventi e vetrina per le compagnie del territorio, nell’intento di costituire una vera e propria rete dedicata al teatro strutturata in modo tale da rendere ancor più vitale il comparto culturale padovano.

