Al teatro de LiNUTILE sono di scena gli adulti, tutti gli spettacoli del fine settimana

Dopo aver portato al Teatro ai Colli i giovani allievi dell’Accademia, prosegue al Teatro de LiNUTILE la Stagione dei saggi di fine anno. Protagonisti in scena le classi degli adulti e coloro che hanno intrapreso l’avventura dell’arte performativa in lingua inglese.

Sabato 22 giugno

Il primo appuntamento da segnare in agenda è sabato 22 giugno ore 20 nella sede de LiNUTILE in via Agordat 5 a Padova per “Prove d’artista”, portato in scena dagli allievi del primo Anno Accademico dedicato agli over 18. Una carrellata di scene, ideate da Marta Bettolo e Stefano Eros Macchi, si inanellano raccontando il lavoro svolto durante l’anno: dalla consapevolezza di sé, dell’uso del corpo e del corpo nello spazio, sino ad arrivare ai primi rudimenti di gestione della scena e di caratterizzazione dei personaggi.

Domenica 23 giugno

Già il giorno successivo, domenica 23 giugno, sempre alle ore 20, gli studenti dell’ultimo anno dell’Accademia de LiNUTILE incontreranno un mostro sacro della drammaturgia italiana del 900: Luigi Pirandello e il suo “Stasera si recita a soggetto”. Un testo molto complesso che prevede una prova d’attore significativa e che implica un continuo abbattimento della quarta parete.

«Abbiamo colto con questa classe la sfida di poter spingere l’asticella un po’ più in alto e valorizzare il lavoro svolto insieme in questi tre anni – raccontano Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi - ora non ci resta che attendere il giudizio del pubblico»

Da uno dei testi fondamentali della drammaturgia italiana ad uno altrettanto importante di quella di oltremanica.

Venerdì 28 giugno

Venerdì 28 giugno, ore 21, il corso di Teatro in lingua inglese tenuto di Gabriella Conardi si cimenterà in uno tra gli scritti più fortunati del celebre autore Oscar Wilde: “The importance of being Ernest”. Il testo racconta di una società futile, dove la morale aristocratica della rivoluzione industriale, detta legge sui comportamenti della gente. Potrà mai un gentleman dell'aristocratica Londra , che era stato abbandonato, per errore, nel bagno di Victoria Station, sposare Gwendalen Bracknell, l'unica figlia di Lord Bracknell? Partendo dal gioco e dal divertimento, passando per la tecnica e il metodo gli allievi sono arrivati alla messa in scena dello spettacolo rivelando l’arguzia di questa spassosa commedia.

Biglietti

Ingresso unico 3 euro

Per informazioni

Teatro de LiNUTILE

049/2022907

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelinutile.com

https://www.facebook.com/teatrodelinutile

