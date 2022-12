Natale con un sorriso 2022, tutti gli spettacoli in provincia di Padova

Spettacoli ed eventi dal vivo in tutte le province del Veneto: è in arrivo Natale con un sorriso 2022!

Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del “Progetto Prossimità” in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale e porterà nelle piazze e nei teatri di oltre 60 città numerosi appuntamenti che avranno luogo da dicembre a gennaio, durante le festività natalizie.

Di seguito gli spettacoli di questa settimana.

PROVINCIA DI PADOVA

- CAMPODARSEGO

Cinema Teatro Aurora

1 GENNAIO ORE 17

HOLLYWOOD MUSIC

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

BIGLIETTO UNICO euro10

VENDITA BIGLIETTI

- online su vivaticket.com e i relativi punti vendita e presso la Biblioteca Comunale (Via Roma 9).

- presso la biglietteria del teatro il giorno di spettacolo un'ora prima dell'inizio

Tel. 049 9299827

https://www.myarteven.it/rassegne/campodarsego-palcoscenico-35011/hollywood-music/campodarsego-hollywood-music-01012023-1700

- MONTEGROTTO TERME

Palazzetto dello Sport

1 GENNAIO ORE 17.30

CONCERTO GOSPEL

Summertime Choir

BIGLIETTO UNICO euro10

PREVENDITA online su vivaticket.com e relativi punti vendita

INFORMAZIONI Comune di Montegrotto Terme Ufficio Cultura Tel. 049 8928788 – 762

IAT Tel. 049 8928311

https://www.myarteven.it/rassegne/summertime-choir-concerto-gospel-montegrotto-terme-vi/summertime-choir-concerto-gospel/montegrotto-terme-summertime-choir-concerto-gospel-01012023-1730

PROVINCIA DI VENEZIA

- SAN DONÀ DI PIAVE

Teatro Metropolitano Astra

1 GENNAIO ORE 17

CONCERTO DI CAPODANNO

Orchestra Classica del Veneto

BIGLIETTI

Intero euro 18 - Ridotto euro 12 (under 30)

PREVENDITA online su vivaticket.com e relativi punti vendita e teatroastra.sandonadipiave.net

Tel. 0421 590220

VENDITA domenica 1 gennaio vendita due ore prima dell’inizio del concerto.

https://www.myarteven.it/rassegne/natale-insieme-san-dona-di-piave-ve/concerto-di-primavera/san-dona-di-piave-concerto-di-capodanno-01012023-1700

- MESTRE

Teatro Toniolo

31 DICEMBRE ORE 21.30

1 GENNAIO ORE 16.30

THE BLACK BLUES BROTHERS

BIGLIETTI

Intero euro 36

Ridotto euro 33

VENDITA online su vivaticket.com e presso la Biglietteria del Toniolo aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15 alle ore 19 (tel. 3497723552)

https://www.myarteven.it/rassegne/mestre-teatro-toniolo-stagione-2223/the-black-blues-brothers/venezia-the-black-blues-brothers-31122022-2130

- CHIOGGIA

Auditorium San Nicolò

1 GENNAIO ORE 18

FIN C’HAN DEL VINO

Coro Lirico Patavino "G. VERDI", Orchestra Sinfonica "G. ZARLINO"

BIGLIETTO Unico euro15

PREVENDITA presso l'Auditorium S. Nicolò nei seguenti giorni:

> Giovedì 29 dicembre 2022 dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 17

> Domenica 01 Gennaio 2023 dalle 16 fino a inizio concerto

INFO E PRENOTAZIONI

tel. 329 9782440 / 347 4967557

https://www.myarteven.it/rassegne/chioggia-acqua-alta-20222023/fin-chhan-dal-vino/rosolina-fin-chhan-dal-vino-01012023-1800

PROVINCIA DI VICENZA

- SANTORSO VICENTINO

Sala Polifunzionale

28 DICEMBRE, ORE 17.30

CANTO DI NATALE

La Piccionaia

SPETTACOLO GRATUITO

https://www.myarteven.it/rassegne/natale-con-un-sorriso-2022/canto-di-natale-ponte/santorso-canto-di-natale-28122022-1730

PROVINCIA DI ROVIGO

- STIENTA

Teatro Jubilaeum

28 DICEMBRE, ORE 21

CONCERTO GOSPEL RODERICK GILES &GRACE

Reggio Iniziative Culturali

SPETTACOLO GRATUITO

https://www.myarteven.it/rassegne/natale-con-un-sorriso-2022/concerto-gospel-roderick-giles-grace/stienta-concerto-gospel-roderick-giles-grace-28122022-2100

Per maggiori informazioni sul programma completo e per verificare le modalità di accesso agli spettacoli consultare il sito https://www.myarteven.it/

Di seguito le sinossi degli spettacoli

CONCERTO DI CAPODANNO

Orchestra Classica del Veneto

Direttore M° Dino Doni

soprano Sara Fanin

tenore Emanuele Giannino

voce Enrico Nadai e Alice Risolino

musiche di Mozart, Brahms, Bernstein, Mancini, Strauss

Accanto a composizioni classiche di grandi autori ascolteremo brani tratti dal musical West Side Story di Leonard Bernstein cantati dal Soprano Sara Fanin e dal Tenore Emanuele Giannino; canzoni celebri arrangiate dal M. Dino Doni e cantate dalle voci pop di Alice Risolino ed Enrico Nadai. Non mancheranno i tradizionali brani viennesi ad augurare a tutti un Buon 2023: sperando sia un anno di Pace e di Serenità.

THE BLACK BLUES BROTHERS

The Black Blues Brothers è un tributo acrobatico al leggendario film The Blues Brothers portato in scena da cinque acrobati kenioti il cui tour mondiale ha superato le 750 date e con più di 3000 spettatori, tra i quali Papa Francesco e il Principe Alberto di Monaco.

Questo show acrobatico, comico e musicale ci porta in un elegante locale stile Cotton Club dove, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in acrobati: ogni oggetto (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi, specchi) diventa uno strumento per evoluzioni mozzafiato con coinvolgimento costante del pubblico. Sulla travolgente colonna sonora del film di John Landis, i Black Blues Brothers fanno rivivere uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo col fuoco, e salti acrobatici.

CANTO DI NATALE

La Piccionaia

Canto di Natale è una delle opere più famose di Charles Dickens La lettura scenica a quattro voci ruota intorno al personaggio di Scrooge letto da Carlo Presotto mentre gli altri attori danno voce via via ai personaggi dei tre Natali, presente passato e futuro, e di tutti gli altri personaggi che accompagneranno il vecchio dal carattere arido ed avaro a rileggere la propria vita. Le letture teatrali di Charles Dickens, note in lingua originale anche come Public Readings, sono una raccolta di testi interpretati in pubblico dallo stesso autore a partire dal 1858. Lo spettacolo si ispira a questa tradizione, moltiplicando a quattro le voci dei lettori, che pur in abiti vittoriani non interpretano direttamente i personaggi del racconto, ma ne leggono la vicenda. Una proposta originale che rinuncia al dominio della visione e dell'azione per proporre una partitura sonora accompagnata dalle musiche di A Ceremony of Carols di Benjamin Britten.

FIN C’HAN DEL VINO

Coro Lirico Patavino "G. VERDI", Orchestra Sinfonica "G. ZARLINO"

Direttore maestro Pietro Perini

“Fin ch’han dal vino” è il titolo che ho scelto per questo concerto di capodanno tratto dall’opera Don Giovanni di Mozart. Il vino inteso come momento di festa e di brindisi per l’augurio di un Felice Anno Nuovo, come momento di euforia, di spensieratezza e di festa nella speranza che il 2023 sia senza dubbio migliore di quello che lasciamo. – Fin ch’han dal vino calda la testa, una gran festa fa preparar!- Così incomincia la prima e quasi unica aria solista di Don Giovanni (che ascolteremo in concerto cantata dal baritono Alberto Zanetti) rivolgendosi al suo servo Leporello, ed è davvero una grande festa di musica e danza alla quale il pubblico potrà partecipare come ascoltatore” ha affermato il direttore d’orchestra.

HOLLYWOOD MUSIC

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

direttore Romolo Gessi

orchestra 14 archi, 2 percussionisti, 1 pianoforte

Un programma brillante e innovativo, per rivivere le grandi emozioni della musica da film. Dai classici di Henry Mancini, come La Pantera Rosa, Colazione da Tiffany, Peter Gunn alle intramontabili atmosfere western de I Magnifici sette, a West Side Story, James Bond, Grease, Titanic, La La Land, Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, I Pirati dei Caraibi ed altri successi ancora, per rivivere la magia delle colonne sonore dei più grandi successi di Hollywood.

CONCERTO GOSPEL

Summertime Choir

direzione Walter Ferrulli

Dal 1991, anno di fondazione, il Summertime Choir ha viaggiato per l’Italia e l’Europa con i suoi concerti carichi di musica ed energia, coinvolgendo migliaia di spettatori inquello che ormai è diventato il secondo nome del coro, il “Treno dell’energia”. Il coro è formato da 50 cantanti e 5 musicisti (batteria, tastiere, basso, chitarra, sassofono), ed è diretto da Walter Ferrulli, che è anche ideatore e regista dello spettacolo. Alla famiglia Summertime aderiscono anche talenti di tutte le generazioni: Summertime Kids&Project per bambini e ragazzi, Summertime Lab per ragazzi che intraprendono un corso di formazione per accedere al coro principale (Summertime Choir), e corsi di canto corale aperti a coristi di ogni età.

CONCERTO GOSPEL RODERICK GILES &GRACE

Reggio Iniziative Culturali

Grace è un gruppo di 6 cantanti di grande talento, formato da Roderick per esprimere il suo modo di interpretare la musica. Il Coro interpreta diversi stili musicali, tutti ispirati al gospel che resta il genere alla base delle loro esibizioni. I cantanti del Grace lavorano anche per la Giles Music Group, LLC rivestendo il ruolo di interpreti principali. I membri di Grace si sono esibiti in molti luoghi come La Casa Bianca, U.S. Capitol, Kennedy Center, Washington Convention Center e BET Studios, nonché in varie sedi locali nell’area metropolitana di Washington.

Il gruppo Roderick Giles & Grace è veramente appassionato di canto e promuove la musica per portare speranza, amore, gioia pace e felicità nei cuori di tutti coloro che incontrano.

Info web

https://www.facebook.com/Culturaveneto/

https://www.myarteven.it/

https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/notizie/natale-con-un-sorriso-2022