Natale con un sorriso 2022, tutti gli spettacoli in provincia di Padova

Spettacoli ed eventi dal vivo in tutte le province del Veneto: è in arrivo Natale con un sorriso 2022!

Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del “Progetto Prossimità” in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale e porterà nelle piazze e nei teatri di oltre 60 città numerosi appuntamenti che avranno luogo da dicembre a gennaio, durante le festività natalizie.

Di seguito gli spettacoli di questa settimana.

PROVINCIA DI PADOVA

- ESTE

Teatro dei Filodrammatici

23 DICEMBRE ORE 16

VITA E AVVENTURE DI BABBO NATALE

BamBam! Teatro

SPETTACOLO GRATUITO

- SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

Atrio del Municipio

23 DICEMBRE, ORE 18

ASPETTANDO NATALE…

Pantakin da Venezia

SPETTACOLO GRATUITO

- PIOVE DI SACCO

Vari luoghi del centro

24 DICEMBRE, ORE 15

CANTAGIRO PER LA CITTÀ

Cikale Comic Vocal Trio

SPETTACOLO GRATUITO

PROVINCIA DI VENEZIA

- MIRA

26 DICEMBRE ORE 17

Teatro Villa dei Leoni

L’ARCA DI NOÈ

La Piccionaia

SPETTTACOLO GRATUITO

PROVINCIA DI TREVISO

- CONEGLIANO

Auditorium Dina Orsi

26 DICEMBRE, ORE 16

CANTO DI NATALE

Centro Teatrale Da Ponte

SPETTACOLO GRATUITO

PROVINCIA DI VICENZA

- SANTORSO VICENTINO

Sala Polifunzionale

28 DICEMBRE, ORE 17.30

CANTO DI NATALE

La Piccionaia

SPETTACOLO GRATUITO

PROVINCIA DI ROVIGO

- PORTO VIRO

Teatro Eracle

22 DICEMBRE, ORE 10

VITA E AVVENTURE DI BABBO NATALE

BamBam! Teatro

SPETTACOLO GRATUITO

- ROSOLINA

Auditorium Sant’Antonio

26 DICEMBRE, ORE 16

GLI OMINI ROSSI E BABBO NATALE

Compagnia Teatrale Mattioli

SPETTACOLO GRATUITO

- FIESSO UMBERTIANO

Via Verdi 230

26 DICEMBRE, ORE 15

LA REGINA DEI GHIACCI

Molino Rosenkranz

SPETTACOLO GRATUITO

- STIENTA

Teatro Jubilaeum

28 DICEMBRE, ORE 21

CONCERTO GOSPEL RODERICK GILES &GRACE

Reggio Iniziative Culturali

SPETTACOLO GRATUITO

PROVINCIA DI VERONA

- SAN GIOVANNI LUPATOTO

Piazza Umberto I

24 DICEMBRE ORE 17

MARCHING BAND, MUSICA E ARTE DI STRADA

Studio Ponti

SPETTACOLO GRATUITO

Per maggiori informazioni sul programma completo e per verificare le modalità di accesso agli spettacoli consultare il sito www.myarteven.it.

Di seguito le sinossi degli spettacoli

CANTAGIRO PER LA CITTÀ

Cikale Comic Vocal Trio

Tre eclettiche attrici vi accompagneranno in un percorso pedonale a tappe per il centro storico della città. Ironia, musica e narrazioni arricchiranno un originale tour intriso di storia, proverbi e leggende metropolitane. Una straordinaria esperienza per turisti curiosi che vogliono portarsi a casa un souvenir di emozioni.

LA REGINA DEI GHIACCI

Molino Rosenkranz

Racconto per piccoli gruppi nel castello di “Ghiaccio”. È una delle strutture più impattanti e suggestive firmata Molino Rosenkranz capace di meravigliare i più piccoli e stupire anche gli adulti. Nel grande castello di ghiaccio prende vita la storia avvincente del lungo viaggio fatto da Gerda nel gelido inverno, difendendosi dall’attacco di giganti fiocchi di neve guerrieri dalle sembianze di orsi e serpenti…per ritrovare il suo amico Kay, rapito dalla Regina della neve. Il pubblico, per piccoli gruppi, viene accompagnato all’interno del castello, dove gli attori interpretano la storia della regina dei ghiacci con l’ausilio di oggetti, luci e suoni.

L’ARCA DI NOÈ

La Piccionaia

L’ambiente in cui viviamo va difeso e rispettato ogni giorno con l’impegno di tutti. Se un giorno succedesse qualcosa di veramente brutto per la natura e per tutta l’umanità sarebbe una catastrofe irrimediabile. Riprendendo la storia di Noè che salvò il regno animale dal diluvio, un Noè nostrano, di fronte ad un disastro ecologico, alla guerra, all’inquinamento causato dall’uomo, costruisce un’arca con cui viaggiare verso un mondo non inquinato, pacifico, sereno e sano. Porta con sé gli animali che vivono vicino a lui e nell’accoglierli li presenta e ci racconta di loro, delle loro abitudini e caratteristiche.

CANTO DI NATALE

Centro Teatrale Da Ponte

Il vecchio Scrooge, cinico e senza cuore, la Notte di Natale riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley che gli rimprovera la sua grettezza e gli annuncia la visita di tre spiriti, il fantasma del Natale passato, del presente e del futuro, destinati a redimerlo. Lo spirito del Natale, con la sua plurimillenaria speranza di redenzione dell’uomo al di là delle barriere sociali, politiche e addirittura religiose, si materializza in questo caso grazie al fantastico e al magico, regalando a grandi e piccoli un esempio educativo sull’importanza della condivisione, dell’unione e dell’attenzione verso il prossimo.

VITA E AVVENTURE DI BABBO NATALE

BamBam! Teatro

Ak il Signore delle Foreste che protegge i boschi e le sue creature racconta agli spettatori la vita di Claus, svelando i segreti del Natale e tutti i simboli che sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo - come l’albero, le calze appese, la slitta e le renne. Lo spettacolo farà vivere la magia dell'atmosfera natalizia riportando i piccoli spettatori (ed i grandi) ad una dimensione fantastica, dove il mondo naturale e quello umano sono strettamente connessi, ma soprattutto, dove sono i piccoli gesti a fare la differenza.

ASPETTANDO NATALE…

Pantakin da Venezia

Cantare e raccontare natale è questo l’obiettivo dei nostri affabulatori! Un attore e un menestrello ma anche un clown e un musicista, o forse due attori oppure un lettore e un accompagnatore musicofolo… tanti ruoli in attesa di un solo grande evento il NATALE!

Seguendo il filo rosso delle musiche natalizie, i due attori-menestrelli vi accompagneranno in un viaggio tra i simboli del Natale fatto di storie narrate e di canzoni sdolcinate. Storie che raccontano di nevicate incredibili, di pranzi di natale pantagruelici, di leggende di alberi di natale, di feste di natale casalinghe e di indimenticabili serate trascorse giocando a TOMBOLA!!!!

GLI OMINI ROSSI E BABBO NATALE

Compagnia Teatrale Mattioli

Olga, una buffa e pasticciona aspirante cantante cercherà di narrare, tra azioni comiche e poetiche, com’è nata la leggenda di Babbo Natale. Su un piccolo tavolo palcoscenico si ricostruirà il paesaggio innevato dove si svolge la vita degli Omini rossi. Ma che relazione ci sarà tra Babbo Natale e i piccoli Omini rossi? Olga sarà in grado di ricostruire le incredibili origini di Babbo Natale? Speriamo! Lo scopriremo insieme in attesa del Natale.

CONCERTO GOSPEL RODERICK GILES &GRACE

Reggio Iniziative Culturali

Grace è un gruppo di 6 cantanti di grande talento, formato da Roderick per esprimere il suo modo di interpretare la musica. Il Coro interpreta diversi stili musicali, tutti ispirati al gospel che resta il genere alla base delle loro esibizioni. I cantanti del Grace lavorano anche per la Giles Music Group, LLC rivestendo il ruolo di interpreti principali. I membri di Grace si sono esibiti in molti luoghi come La Casa Bianca, U.S. Capitol, Kennedy Center, Washington Convention Center e BET Studios, nonché in varie sedi locali nell’area metropolitana di Washington.

Il gruppo Roderick Giles & Grace è veramente appassionato di canto e promuove la musica per portare speranza, amore, gioia pace e felicità nei cuori di tutti coloro che incontrano.

MARCHING BAND

Studio Ponti

Particolari formazioni “bandistiche” caratterizzate da un repertorio musicale composto da brani accattivanti e ritmati, mentre indossano spumeggianti divise personalizzate! Per le vie della tua città le marching band porteranno l'allegra musica natalizia.

Info web

https://www.facebook.com/Culturaveneto/

https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/notizie/natale-con-un-sorriso-2022