Intelligenza artificiale e Sotto la pelle, vincitore del Premio Campiello Giovani 2023, in scena al teatro Maddalene

L'intelligenza artificiale è entrata a far parte delle nostre vite in modi imprevedibili e repentini. Algoritmi governano le decisioni che influenzano la nostra quotidianità, dalle raccomandazioni sui contenuti da guardare alla concessione di prestiti e all'assegnazione di lavori. Ma gli algoritmi, apparentemente neutrali, portano con sé distorsioni e pregiudizi degli esseri umani che li programmano e dei dati su cui sono basati: ce ne parla il professor Gianmaria Silvello, mentre il testo di Nicolò Targhetta mette in scena con ironia le possibili derivazioni distopiche di un uso incontrollato dell'intelligenza artificiale

Biglietti

Da 8 a 13 euro

Durata

1 h senza intervallo

Calendario

Luogo

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/922_818_intelligenza_artificiale___algoritmi_e_pregiudizi

Sotto la pelle

13 e 14 aprile ore 19.30

Teatro Maddalene, Padova

Dal testo della vincitrice del Premio Campiello Giovani 2023, Sotto la pelle racconta la storia di Teresa, un'adolescente che diventa donna e sperimenta la libertà dell'estate. Un percorso raccontato tramite diversi media, diviso tra il “dentro” e il “fuori”, tra luoghi fisici segnati sul palco e luoghi “altri” sospesi in un non tempo.

Biglietti

3 euro

Durata

1h 15' senza intervallo

Calendario

Luogo

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/904_818_sotto_la_pelle

