Rassegna “Oltre”: gli spettacoli della settimana al teatro Sanclemente

Prosegue la rassegna di teatro e musica “OLTRE”, organizzata da Teatro Popolare di Ricerca-Centro Universitario Teatrale (TPR-CUT) al Teatro Sanclemente di Padova, sede di TOP-Teatri Off Padova che gode del sostegno di MAAP-Mercato Agroalimentare Padova.

Dopo le due serate di luglio, che hanno visto un’appassionata e numerosa partecipazione, il cartellone propone altri due spettacoli, tutti con inizio alle 21.30 e ospitati sempre nello splendido giardino del teatro, che ha la sua location suggestiva nella ex chiesetta del 1200 collocata nel cuore dell’area industriale padovana, in via Messico a Granze di Camin. Un “oltre”, appunto, come dice il titolo della rassegna: rispetto alla città ma anche alla zona produttiva, un luogo al di fuori dei consueti percorsi, una sorta di colonne d’Ercole dell’immaginario collettivo, trasformato dalla compagnia teatrale che vi ha la propria sede in un presidio di arte e cultura.

Giovedì 9 settembre

Giovedì 9 settembre è in programma il concerto “Limpida” di Sara Fattoretto (voce), Paolo Vianello (piano), Alberto Zuanon (contrabbasso) e Stefano Cosi (batteria): il quartetto presenta l’omonimo album di esordio della cantautrice veneta (etichetta Maieutica Dischi, fondata nel 2020 per promuovere la musica al femminile), che alterna jazz e canzone d’autore in un percorso in dieci brani ispirato alle stagioni reali e del cuore, ai cambiamenti e agli equilibri, alla bellezza delle piccole cose. “Limpida” è un invito alla trasparenza, nella musica e nella vita.

Sabato 11 settembre

Dopo il successo dell’anteprima dello scorso luglio, è proposto in replica sabato 11 settembre “Nove Raixe” nuova produzione di TOP-Teatri Off Padova, che vede in scena l’attore Loris Contarini, anche regista e autore della drammaturgia, insieme al musicista Paolo Valentini, alle chitarre. Il monologo mette insieme testi poetici, alcuni dialettali, di Andrea Zanzotto (di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita) e Luigi Meneghello uniti alla prosa di Massimo Carlotto. Racconta di origini e di radici, di paesaggio e identità, e dello “spaesamento” di un attore veneto (...e di un presente?) senza più punti cardinali.

In caso di maltempo le serate saranno rinviate a data da destinarsi, che sarà comunicata nel sito e nella pagina Facebook di TOP-Teatri Off Padova.

Ingresso e prenotazioni

I posti a disposizione sono limitati in rispetto alle norme di prevenzione anti-Covid.

Per info e prenotazioni (consigliate), scrivere a info@teatrioffpadova.com. Biglietto intero unico: 10 euro.

