Rassegna “Oltre”: una settimana di spettacoli al teatro Sanclemente

Prende il via venerdì 9 luglio la rassegna di teatro e musica “Oltre”, organizzata da Teatro Popolare di Ricerca-Centro Universitario Teatrale (TPR-CUT), al Teatro Sanclemente di Padova, sede di TOP-Teatri Off Padova che vede il sostegno di MAAP-Mercato Agroalimentare Padova.

Da qui alla chiusura dell’estate quattro serate raccolte in due fine settimana, con inizio tutte alle 21.30, e ospitate nello splendido giardino del teatro, che ha la sua location suggestiva nella ex chiesetta del 1200 collocata nel cuore dell’area industriale padovana, in via Messico a Granze di Camin. Un “oltre”, appunto, come dice il titolo della rassegna: rispetto alla città ma anche alla zona produttiva, un luogo al di fuori dei consueti percorsi, una sorta di colonne d’Ercole dell’immaginario collettivo, trasformato dalla compagnia teatrale che vi ha la propria sede in un presidio di arte e cultura.

Venerdì 9 luglio

La prima serata in calendario (ingresso libero), venerdì 9 luglio , propone il reading teatrale tratto da “Sessant’anni fa solo una scommessa”, libro edito da “Il Prato” e dedicato proprio alla storia e all’evoluzione di questa zona della città, passata dall’essere area rurale a industriale. Dopo la presentazione a cura degli autori Mario Squizzato e Paolo Ravazzolo, l’attrice Serena Fiorio leggerà alcuni brani tratti dal volume che ci aiuteranno a rintracciare la memoria di quel luogo.

Sabato 10 luglio

È una nuova produzione di TOP-Teatri Off Padova “Nóve Raixe”, in cartellone sabato 10 luglio in anteprima cittadina. In scena l’attore Loris Contarini, che ne è anche regista e autore della drammaturgia, insieme al musicista Paolo Valentini, alle chitarre. Il monologo mette insieme testi poetici, alcuni dialettali, di Andrea Zanzotto e Luigi Meneghello uniti alla prosa di Massimo Carlotto, e racconta di origini e di radici, di paesaggio e identità, e dello “spaesamento” di un attore veneto (...e di un presente?) senza più punti cardinali.

Venerdì 16 luglio

Venerdì 16 luglio è in programma invece il concerto “Limpida” di Sara Fattoretto (voce), Paolo Vianello (piano), Alberto Zuanon (contrabbasso) e Stefano Cosi (batteria): il quartetto presenta l’omonimo album di esordio della cantautrice veneta, che alterna jazz e canzone d’autore in un percorso ispirato alle stagioni reali e del cuore, ai cambiamenti e agli equilibri, alla bellezza delle piccole cose.

Sabato 17 luglio

Si intitola “Quando ti arrabbi sei più carina” e vede sul palco Paolo Franciosi, anche autore e regista, lo spettacolo teatrale che chiude la rassegna sabato 17 luglio . In un crescendo comico, l’attore ci immerge in un excursus di cliché del cinema, ripercorrendone luoghi comuni, contraddizioni e banalità, e portando alla fine il personaggio a “ribellarsi” alla tirannia del televisore.

Sicurezza e prenotazioni

I posti a disposizione sono limitati in rispetto alle norme di prevenzione anti-Covid.

Per info e prenotazioni (consigliate), scrivere a info@teatrioffpadova.com.

Biglietti

Biglietto intero (tranne la prima serata, a ingresso libero): 10 euro; biglietto ridotto: 8 euro.

Info web

https://www.teatrioffpadova.com/2021/07/02/oltre-rassegna-a-teatro-sanclemente/

Immagine della rassegna Oltre 2021 con opera di Nicola Artuso

