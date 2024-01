Due spettacoli al teatro Verdi: la danza di COB e la comicità di Paola Minaccioni

Il Teatro Verdi inizia il nuovo anno con le emozioni dell'inverno ballate dalla Compagnia Opus Ballet e la travolgente comicità di Paola Minaccioni

Giovedì 18 gennaio ore 20.30

Teatro Verdi, Padova

Una creazione che approfondisce gli aspetti emozionali dell’inverno, indagandone la trasposizione in forma di stato d’animo, ispirata al dipinto Il ritorno dal bosco di Segantini. Nell’opera una contadina trascina una slitta pesante in un paesaggio desolato circondato da montagne innevate.

Con questa creazione il coreografo Adriano Bolognino prova a ricercare quello stadio sovrannaturale che ricongiunge la forza fisica necessaria a trascinare una slitta con quella emotiva che esercitiamo ogni giorno. In un manto nevoso, desolato, si accende dal nulla una fiamma. Anche l’inverno possiede i suoi colori, che nel gelo e nel silenzio possono essere ancora più dirompenti.

Venerdì 19 gennaio ore 20.30

Teatro Verdi, Padova

Paola Minaccioni ci accompagnerà nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno. Il tutto raccontato attraverso lo sguardo di una donna in grado di trasformare le sue ferite personali e i fallimenti in una comicità travolgente, dove il destinatario del suo dialettico atto terroristico sarà il suo primo avversario naturale: l’amore.

