All'Orto botanico di Padova lo spettacolo "L’altro mondo. Piccole storie di cambiamento"

L’Altro mondo è la trasposizione teatrale dell’omonimo libro di Fabio Deotto, che ha viaggiato per due anni raccogliendo testimonianze sulla crisi climatica e raccontando luoghi simbolo di un mondo che non esiste più. Ma è anche un viaggio, in cui il pubblico si fa protagonista dello sviluppo della narrazione: a inizio spettacolo è chiamato ad esprimere le proprie sensazioni sui temi ambientali, che vengono elaborate e restituite nel finale. Lo spettacolo è supportato dal CNR.

L'evento si terrà in Auditorium (ingresso dalla biglietteria, via Orto botanico 15). I biglietti sono disponibili online e in biglietteria, fino ad esaurimento dei posti. Per prenotare: https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1337/Date/20230429/Ticket.

Lo spettacolo si svolge nell'ambito di Risvegli 2023, il festival che mette al centro la natura con le sue infinite forme e connessioni. Per maggiori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2023.