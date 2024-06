Spettacolo di animazione teatrale e laboratori per famiglie

Spettacolo di animazione teatrale 'CERCASI DISPERATAMENTE EROE' di e con Mirco Trevisan. Lettura e laboratorio di pittura con l'illustratrice del libro 'NON SONO STATO IO!' Erica Borgato. Giornata organizzata per far conoscere e sostenere il progetto "BENVENIDO".

Benvenido è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sostenuto dalla Fondazione Cariparo e realizzato da Progetto Now scs in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Asvapp, Cosep, Train de Vie.