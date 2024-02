Spettacolo "Attenti all'uomo! Una storia sbaglaita" alla Sala Fumanelli a Este 

Ritorna il teatro! Sabato 27 febbraio dalle ore 21, Sala Fumanelli a Este (PD) in scena Michele Battistella con lo spettacolo "Attenti all'uomo! Una storia sbaglaita"

Uno spettacolo che intende indagare e riflettere sulla gestione del lupo in Italia offrendo al pubblico la possibilità di comprendere le particolarità e le difficoltà del rapportarsi con un predatore tanto affascinante quanto spaventoso.

È possibile una sana e serena convivenza? Ne parleremo al termine dello spettacolo.

Preparatevi a ringhiare.

Biglietti

Intero: 10 euro (+ d.p.)

Ridotto (persone con disabilità, bambini da 6 a 12 anni, tesserati Zagreo, Fantalica, Il Cenacolo): 5 euro (+ d.p.)

Gratuito: bambini da 0 a 5 anni

Rassegna "IN-CON-TRA" 2024

10 appuntamenti tra cinema e teatro per “sbrogliare” il gomitolo della vita quotidiana

Spettacoli dal 2 al 16 marzo | 1a parte

Sabato 2 marzo 2024, ore 21.00: Corti IN-CON-TRI – Cinema

Sabato 9 marzo 2024, ore 21.00: Nina – storia di anguana

Sabato 16 marzo 2024, ore 20.30 – 21.30 (due repliche da 40 spettatori per replica): Caino – Teatro

Prossimo appuntamento

"CORTI IN-CON-TRI"

Paolo Borgato e Stefano Bolognini presentano i loro cortometraggi

4 amici e un cadavere

Girato nell’estate del 2020 “Quattro amici e un cadavere” fu la prima produzione della neonata Alba Nera Production e si trattò di un esperimento veramente atipico. Si tratta infatti di una commistione di un gran numero di generi. Si passa dall’ horror surreale, al thriller, alla commedia dall’umorismo a volte nero a volte demenziale che arricchiscono un racconto giallo claustrofobico dove tutto può accadere e dove tutto accadrà.?Durante una tranquilla serata in compagnia, un temporale lascia al buio 5 amici durante la cena. Quando la luce ritorna, uno di loro è morto, pugnalato e strangolato. Un assassino è entrato in casa di nascosto o è stato uno di loro? La ricerca della verità però porterà a risposte decisamente inaspettate.

Coma

Dove sono? È sfocato e scuro. Una voce, lontana, non riesco però a distinguere le parole.

Provo ad aprire, ma dentro solo vuoto e bianco. Ancora la voce. Ma sento anche un ticchettio. Mia madre è qui, sta giocando con me al mare, sono piccolo. Sono felice.

E di nuovo scuro, un corridoio lungo, cammino seguendo un filo rosso, è un gomitolo.

Mi volto, là una parete di vetro, c’è Alessia, la chiamo ma non mi sente.

E continua a battermi in testa quel suono, sembra una sveglia, ma è lontana.

Non capisco perché non riesco a raggiungere quella luce in fondo.

Captcha

Un colloquio fra due individui, a distanza. Un appuntamento per valutare una posizione lavorativa?

C’è qualcosa di strano, domande che si fanno sempre più sconnesse ma al contempo anche

specifiche, particolari. Forse un test, forse una valutazione.

E se l’intelligenza artificiale di ChatGPT fosse direttamente implementata in un hardware esterno?

Servirebbe testarla, per migliorarla iterativamente e raggiungere release sempre più stabili ed

efficienti.

Focus

Arianna è una pittrice in procinto di affermarsi, ma il compagno Lorenzo, un fotografo di fama internazionale, ha subito un grave incidente alla vista. La situazione, che ha tolto il lavoro a lui e sta assorbendo energie oltre che possibile grande successo di lei, corrode ed esaspera il rapporto fra i due.

Dolore e realtà, immaginazione e desiderio, si fonderanno in un vortice dove non tutto è come sembra.

Arianna

Siamo negli anni ‘50, e Arianna è una giovane reporter che deve consegnare un articolo su un presunto omicidio, ma non riesce a scrivere, ha pochi informazioni. Bloccata in uno stato d’ansia, è preda di dubbi su indicazioni ipoteche e indizi.

