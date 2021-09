"Verde Pastello", spettacolo e attività per bambini al Campo dei Girasoli

Ritorna la rassegna Verde Pastello, di APS PLAY in collaborazione con Marta Zanetti e AIIG, con il contributo e patrocinio del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, in programma due attività per famiglie.

Sabato 18 settembre

Sabato 18 settembre alle ore 18 a grande richiesta, lo spettacolo di teatro di figura “C'era due volte un piede” di e con Veronica Gonzales, artista eclettica capace di coinvolgere il pubblico sin dal momento in cui entra in scena. Attraverso il suo “Teatro dei Piedi”, Veronica riesce a mixare le sue grandi passioni: il teatro, i burattini, la musica, il linguaggio gestuale, la comunicazione spontanea con il pubblico. Non è usuale vedere una donna solista riempire con tanto garbo e freschezza la scena, creando dei bizzarri personaggi che nascono da diverse parti del suo corpo: mani, piedi, braccia, gambe e soprattutto testa e cuore al servizio di un’arte inimitabile che diverte ed emoziona grandi e piccini.

Oltre che storie fantasiose l’artista ha molta da dire con i suoi piedi… Si occupa di rispetto dell’ambiente, della natura e degli animali, di relazioni, socialità ed educazione e grazie alle sue originali modalità narrative trasmette ai più piccoli la voglia di essere dei cittadini rispettosi e corretti.

Dalle valigie colorate che riempiono la scena spuntano via via le sorprese di questo fantasioso cabaret di figura. Una galleria di esilaranti personaggi che intrattengono, emozionano e fanno riflettere a bambini e adulti.

Domenica 19 settembre

Nell’ottica di promuovere il parco come luogo di benessere, come spazio collettivo di scambio e di bellezza generata dalle proposte culturali e, allo stesso tempo, di fornire stimoli culturali in sintonia con uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente, domenica 19 settembre, letture animate legate alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, per promuovere stili di vita ecologici e buone pratiche responsabili verso la Terra a partire dai più piccoli. Il laboratorio “E’ solo un’erbaccia!” con inizio ore 11 (età 3 – 6 anni) e alle 11.30 (età 6-9 anni), vuole ricordare i benefici effetti del vede che ci circonda, da tutelare e rispettare. Un laboratorio creativo con materiali naturali offerti dal Parco. E’ sufficiente portare un telo per sedersi a terra nel parco. L’attività h una durata di circa mezz’ora e si svolge in un’area dedicata e sicura del parco. Non è richiesta la presenza dei genitori.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Info e prenotazioni https://www.campodeigirasoli.com/

Foto articolo da comunicato stampa

