Al Teatro Excelsior Mortise "L’avvocato veneziano" di Carlo Goldoni

Primo appuntamento della rassegna “TEATRANDO PER IL QUARTIERE – Teatro e Musica” è la commedia di Carlo Goldoni, “L’AVVOCATO VENEZIANO”. Il Goldoni, in difesa della dignità della professione da lui esercitata in gioventù ed in contrasto con la tradizione teatrale che rappresentava gli uomini di legge cavillosi ed intriganti, porta sulla scena il carattere positivo di un avvocato veneziano che non esita a sacrificare la passione e i sentimenti per difendere l’onore della sua categoria.

BIGLIETTI:

Ingresso Unico 8 euro

Gratuito per bambini accompagnati fino a 12 anni

Gratuito per persone disabili e accompagnatori

PRENOTAZIONI: Dal 17/10/2022 tramite SMS o Whatsapp al numero 348 5555040 indicando nome/cognome di riferimento e numero dei biglietti. La prenotazione dà il diritto al posto riservato fino a 15 minuti prima dell’inizio.