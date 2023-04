All'Orto botanico di Padova lo spettacolo "Back to the green future"

Lo spettacolo si interroga sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo, a quanto pare l’unico abitato, nonché l’unico abitabile dell’intero universo. Viviamo in un luogo piuttosto prezioso: da quanto siamo qui? Chi è il proprietario? Sono domande che solo i bambini possono porre. E proprio due bambini, soli sulla scena, parlano ad una platea di adulti per approfondire temi e questioni che probabilmente non hanno una sola risposta, ma che non possiamo più accantonare.

L'evento si terrà in Auditorium (ingresso dalla biglietteria, via Orto botanico 15). I biglietti sono disponibili online e in biglietteria, fino ad esaurimento dei posti. Per prenotare: https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1338/Date/20230501/Ticket.

Lo spettacolo si svolge nell'ambito di Risvegli 2023, il festival che mette al centro la natura con le sue infinite forme e connessioni. Per maggiori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2023.