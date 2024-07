Billy e Kid verso l'isola del tesoro, spettacolo a Montegrotto Terme

Billy e Kid, pirati strampalati, sono alla continua, disperata ricerca del Tesoro in un mondo fatto di carta, dove

mirabolanti avventure emergono tra luce ed ombra.

E chi si cela dietro questo universo piratesco, creandone le avventure?

Jane! Figlia di un noto scrittore scozzese.

Dopo l’improvvisa morte del padre, la giovane, si ritrova nella sua vecchia casa per riordinare quanto rimasto

del caro papà, ed è rovistando tra vecchi libri che s’imbatte nell’ultimo suo scritto. Si tratta di un manoscritto

diverso dagli altri, infatti dalle pagine scivolano fuori due sagome di carta che a guardarle bene rappresentano

due scalcinati pirati. Incuriosita, Jane inizia a leggere quella storia lasciandosi trasportare proprio da loro, Billy e

Kid in un mondo di locande e bucanieri alla ricerca di un tesoro misterioso.

Ma…come in tutte le più avventurose storie che si rispettino, la bussola porterà nella direzione desiderata?

Chi lo sa! Non ci resta che scoprirlo! Ciurma, tutti a bordo! Vento in poppa, si salpa!

Evento benefico di raccolta fondi con donazione di 5 euro consigliata

Gelato offerto a tutti i bambini

Attenzione i posti sono limitati

Prenotati mandando una mail a:

eventibenvenido@coopnow.it

Info web

https://www.facebook.com/events/1062314615520328/

https://www.benvenido.it/eventi/