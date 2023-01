“Lumaca Lucilla”, lo spettacolo di giocololeria al Piccolo Teatro

I “Lumaca Lucilla”, uno spettacolo di giocololeria teatrale per i più piccini messo in scena da Acqualta Teatro, che verrà presentato domenica 22 gennaio alle ore 16 al Piccolo Teatro di Padova per la rassegna “Una fetta di Teatro”.

Rassegna “Una fetta di teatro” 2023, tutti gli spettacoli per bambini e famiglie al Piccolo

La rassegna è organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Ingresso

Questo spettacolo fa parte della rassegna “Una Fetta di Teatro” al Piccolo Teatro di Padova.

Acquista il biglietto un’ora prima dello show presso la biglietteria – costo 6 euro

Contatti: teatro@alcuni.it – 0422-421142

Presentando il biglietto di questo evento sarà possibile ottenere un ingresso bambino a solo 1 euro per un percorso didattico a scelta del Parco degli Alberi Parlanti!

(valido per un bambino accompagnato da un adulto pagante e su prenotazione a info.parco@alcuni.it entro il 31/12/23)

Info web

https://live.alcuni.it/evento/lumaca-lucilla22-01-23/

https://www.piccolo-padova.it/lumaca-lucilla/

Foto articolo da comunicato stampa