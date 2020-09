"Il viaggio di Gigio e Bagigio": parlare di inclusione ai più piccoli tra bolle di sapone e magia comica

Gigio e Bagigio sono un clown e una scimmia irriverente, che domenica 27 settembre accompagneranno gli spettatori piccoli e grandi in un fantastico viaggio di giochi magici, circo e umorismo. Alle 15, sul palco dell’Auditorium del Centro Culturale San Gaetano, giocheranno con bolle di sapone giganti, bolle che rimbalzano, bolle a grappoli in un collage di numeri di clownerie che incanta il pubblico di tutte le età.

Salvador Puche

Salvador Puche inizia la sua attività in Spagna nel 1989, prima nel mondo del teatro infantile e nel 1996 come burattinaio professionale. Si trasferisce in Italia nel 2000, creando la compagnia Maletin dei Babau Teatro. Partecipa a numerosi festival in tutto il mondo, dalla Svizzera alla Slovenia, Croazia, Etiopia, Bosnia, fino in Messico. Nel 2008 riceve il Premio CTA Gorizia Puppet & Music con lo spettacolo ‘La leggenda del coniglio volante’ della Compagnia De Bastiani/Puche e nel 2010 vince Eolo Awards Premio Miglior Spettacolo per il Teatro di Figura. Artista coraggioso e di talento, cantastorie, burattinaio e attore, Salvador Puche non ha mai nascosto la sua disabilità dovuta alla poliomielite di cui soffrì da piccolo e i suoi lavori dimostrano anche ai più piccoli che tutti possono fare teatro.

L’evento è realizzato nell’ambito del festival PH +, progetto biennale ideato dall’associazione BelTeatro e finalizzato alla promozione, alla conoscenza e diffusione della creazione artistica, attraverso lo sviluppo delle attività teatrali, in ambiti di disagio fisico, sociale e psichico.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando Culturalmente 2017 e inserito in Solidaria 2020.

Ingresso

Ingresso: 5 euro. Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni: info@prconsulting.it - 049.660405

I posti in sala saranno contingentati nel rispetto delle norme anti Covid presenti al momento dello spettacolo.

BelTeatro

L'associazione opera da più di venti anni nell'ambito del teatro con la disabilità, ha al suo attivo produzioni teatrali con ragazzi svantaggiati, corsi e laboratori teatrali per disabili e per operatori del sociale. Bruno Lovadina, presidente di BelTeatro, attore e regista, ha al suo attivo molteplici esperienze di lavoro a livello italiano e internazionale con enti e associazioni che si occupano di disabilità.