Spettacolo “La Bottega del Caffè” al Piccolo Teatro

Venerdì 23 ottobre alle ore 21.15 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) si torna a vivere la prosa, ed in particolare il “teatro veneto” con il “Gruppo del Lelio” di Bassano, alle prese con “La Bottega del caffè” di Carlo Goldoni, per la regia di Angelo Lelio, che inaugura la rassegna autunnale.

Vero protagonista è appunto il Caffè del titolo, in una piazzetta di Venezia, con la vita delle persone che gravitano intorno ad essa. Ecco quindi che tutta la scena non è altro che uno scorcio di realtà portato in teatro: ad ogni personaggio corrisponde un preciso carattere nel quale ogni spettatore può riconoscersi o ritrovare qualche suo conoscente. La bottega del caffè è luogo di ritrovo di avventori abituali e di passaggio. La proprietaria è il personaggio chiave che tiene in fila gli avvenimenti mantenendo saldo il buon senso laddove viene a mancare. Donna onesta si impegnerà a riparare l’infelice matrimonio tra Eugenio e Vittoria: a questi si aggiunge don Marzio, comico ed originale, che creerà malintesi ed incomprensioni.

Ingresso

Interi 8 euro – Ridotti 7 euro– Associati e bimbi 6 euro

Apertura biglietteria ore 20.15

prevendita online su www.piccolo-padova.it

Info web

https://www.piccolo-padova.it/la-bottega-del-caffe/