“Segnale d’allarme - La mia battaglia VR”, spettacolo in realtà virtuale al Barco Teatro

Domenica 18 settembre l’anteprima di stagione“Barco Teatro—ottobre-dicembre” è affidata al teatro con il film in realtà virtuale di e con Elio Germano “Segnale d’allarme - La mia battaglia VR”

“Segnale d’allarme” è un’opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani trasformata in un film in realtà virtuale: diretta dallo stesso Elio Germano con Omar Rashid, racconta una storia vera, la nostra.

Attraverso e grazie alla VR il pubblico sarà portato ad immergersi nell’opera teatrale diventandone parte:

tutto insieme in prima fila, il pubblico assisterà ad un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco. Ogni spettatore sarà portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale, in questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà virtuale di entrare nella narrazione sembra essere perfettamente calzante.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con CSV – Solidaria.

Lo spettacolo si svolge in realtà virtuale: gli spettatori, seduti in platea, possono seguire la rappresentazione indossando dei visori VR. Lo spettacolo è preceduto da una cena a menu fisso che si svolge in teatro (o nello spazio all’aperto se il clima lo permette).

50 euro (cena + spettacolo) - inizio ore 19.30;

15 euro (solo spettacolo) - inizio ore 21.30.

La prenotazione è obbligatoria a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/ tel. 375 5764000

Per maggiori informazioni: info@barcoteatro.it

