Spettacolo di chimica e magia per i più piccoli, MagiChimici torna al Teatro Ruzante

«Dovete sapere, bambini, che (…) il famoso medico William Harvey ha pensato per primo a come il sangue circola nel nostro corpo quando studiava a Padova. Ed era amico di un altro chimico molto famoso, Robert Boyle. Il luminolo è una sostanza che reagisce dove esistono tracce di ferro, presente anche nell’ emoglobina, contenuta nei globuli rossi del sangue. (…)

E che dire di Giovanni Poleni che si spese a sostenere la chimica accademica patavina, a consigliare di procurare gli strumenti per studiare la struttura della materia secondo i dettami della chimica, e che un laboratorio ove siano anche strumenti di chimica facesse parte dell’Università? (…)

Ma c’è anche Antonio Vallisneri che diceva che la chimica è una di quelle arti, simile alla notomia o alla botanica, de’ prodotti e operazioni delle quali non si può fare una giusta idea, né conservarla fedelmente nella memoria sulla sola voce, se non si vede».

Così parlerà il Professor Idrogenione Acquoso agli studenti Anidride Carbonica e Ossigeno Molecolare, al bombarolo Ammonio Nitrato e al segretario Silicio Cristallino nello spettacolo “I MagiChimici” che andrà in scena al Teatro Ruzante in Riviera Tito Livio 45 a Padova sabato 26 febbraio nelle due rappresentazioni alle ore 11 e alle 16. Verranno raccontate le storie dei personaggi della scienza collegati all’Ateneo patavino nei secoli passati come Marco Carburi, William Harvey, Robert Boyle, Giovanni Poleni e Antonio Vallisneri .

Nell’ambito delle celebrazioni per gli Ottocento anni dell’Università di Padova, il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Ateneo propone infatti una nuova edizione dello spettacolo “I MagiChimici” in cui attraverso personaggi di finzione come Idrogenione Acquoso, Anidride Carbonica, Ossigeno Molecolare, Ammonio Nitrato e Silicio Cristallino proporranno ai piccini una forma di teatro che intende far “innamorare” della chimica.

Quest’anno lo spettacolo introduce un nuovo personaggio, Idrogenione Acquoso, che proporrà storie, scienziati e aneddoti del glorioso passato dell’Università di Padova per sottolineare come la chimica nei secoli padovani sia sempre stata considerata scienza, rigorosa e condivisa, e non pratica esoterica.

Il nuovo personaggio è portatore del contrasto tra il passato, rappresentato dal suo costume storico e dalle sue parole – a tratti desuete – e il contemporaneo, rappresentato dalla sua formula, dal suo nome, che allude alla rete della conoscenza nella sua forma più moderna. Lo spettacolo si avvale di una macchina scenica che coniuga scienza e spettacolo in un’azione teatrale centrata sulle reazioni chimiche realizzate dal vivo e rese evidenti con emozionanti variazioni cromatiche.

Giunto alla nona edizione, lo spettacolo, ideato e realizzato da docenti, personale, studenti e studentesse del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova, si basa su sceneggiatura, scenografia e colonna sonora che prevedono l’esecuzione di spettacolari esperimenti chimici e piccole magie in modo scanzonato e spassoso, accompagnati da brevi e semplici spiegazioni scientifiche sulle grandi scoperte del passato.

L’iniziativa, ad ingresso libero su prenotazione, è aperta a tutti ed è rivolta in particolare ai più piccoli, dai 5 ai 14 anni.

L'iniziativa, ad ingresso libero, è aperta a tutti ed è rivolta in particolare ai più piccoli, dai 5 ai 14 anni.

Foto da comunicato stampa, Magichimici 2018 © Paolo Centomo