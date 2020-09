Calici, bottiglie e clown: a Montegrotto Estate arrivano i Freakclown con “Le sommelier”

Mercoledì 9 settembre alle ore 21 (accoglienza dalle ore 20) nell’ambito della rassegna Montegrotto Estate si esibiranno in piazza Primo Maggio i Freackclown con lo spettacolo “Le sommelier”.

Lo spettacolo

Una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore, i Freakclown esplorano il mondo dell’enologia a loro modo, con una comicità fisica ed originale. I due clown, dopo essersi esibiti per il Cirque du Soleil nello spettacolo “Allavita!” a Expo 2015, si trasformeranno in improbabili sommellier, dando vita ad uno spettacolo che mescola musica dal vivo, strumenti originali ed unici, acrobatica, magia e poesia, in un mix che ci farà ubriacare!

Per informazioni: Teatro della Gran Guardia 393 981 2287

Scarica la locandina con il programma completo

Sicurezza

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia di covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori.

Si raccomanda quindi di presentarsi agli eventi con largo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed i posti limitati.

