Spettacolo di danza sulla scalinata monumentale a Villa Selvatico

Villa Selvatico è lieta di annunciare uno spettacolo di danza straordinario che si terrà il 27 Maggio sulla scalinata monumentale e all’interno della villa stessa. Sarete immersi nella bellezza della nostra storica villa, con la sua architettura rinascimentale e i giardini termali, per un’esperienza indimenticabile.

Lasciatevi sedurre dalle coreografie mozzafiato che saranno eseguite da ballerini professionisti, che daranno vita a una performance spettacolare. La scalinata monumentale della villa sarà trasformata in un palcoscenico per lo spettacolo, mentre all’interno della villa, potrete ammirare la danza in un’atmosfera intima ed esclusiva.

Villa Selvatico vi invita a prenotare la vostra visita per questa straordinaria occasione, che vi consentirà di ammirare la bellezza della villa e dei suoi giardini termali, nonché di assistere a uno spettacolo di danza unico nel suo genere. Non perdete questa occasione per immergervi nella storia e nell’arte, prenotate la vostra visita oggi stesso!

ORARI

17 - Spettacolo all’interno della Villa

18 - Spettacolo sullo Scalinata Monumentale

18.30 - Spettacolo all’interno della Villa

LO SPETTACOLO SARÀ VISIBILE CON L’ACCESSO CON BIGLIETTO “VISITA AUDIOGUIDATA”, IL QUALE È VALIDO PER L’INTERA GIORNATA DEL 27 MAGGIO, DALLE 10 ALLE 19: https://www.villaselvaticoterme.it.