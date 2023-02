A San Bellino lo spettacolo "Ea fortuna ne ga sassinà" l'11 marzo 2023. Per la rassegna "Cossa fèmoi a Febràro? 'Ndemo in teatro in Salòn!" promossa dal Circolo NOI di San Bellino Padova, ecco a voi il nuovo esilerante spettacolo in lingua veneta della divertentissima compagnia Teste Toste: "Ea fortuna ne ga sassinà", scritto e diretto da Raffaella Santon.

Una famiglia con poche risorse economiche che escogita vari sistemi per sbarcare il lunario. L’arrivo della fortuna migliora enormemente il tenore di vita, ma non hanno fatto i conti con il rovescio della medaglia. Spettacolo adatto alle famiglie.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/sanbecircolo.