Spettacolo per famiglie: "Scarabochi"

Per la rassegna "Cossa fèmoi a Febràro? 'Ndemo in teatro in Salòn!", ecco a voi il nuovissimo spettacolo adatto alle famiglie della compagnia di improvvisazione teatrale “Aghetti Bruni” intitolato: "Scarabochi". Una serata tra amici. Si cena, si beve, si ride, si scherza. Spaparanzati a tavola dopo aver finito l’amaro, qualcuno propone “giochiamo a Pictionary?” Improvvisamente il clima si riscalda e tutti si scoprono artisti in erba, provando a indovinare i disegni degli altri e litigando quando i propri capolavori non vengono capiti. Bene, ora prendete tutto questo e spostatelo su un palco. Solo che gli artisti siete voi, pubblico, e il nostro compito sarà quello di dare vita ai vostri "Scarabochi" sul palco, cercando di farvi venire le lacrime dal ridere, di emozionarvi e, perché no, di trovare tra voi il nuovo Picasso. Vi aspettiamo armati di pennarelli e fantasia, e se proprio non riuscite a venire…Disegnateci una scusa credibile!

Lo spettacolo, promosso dal Circolo Noi San Bellino, con ingresso ad offerta libera, si terrà il 25 febbraio alle 21 presso la sala polivalente di San Bellino in via J.Della Quercia 24, Padova.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/sanbecircolo.